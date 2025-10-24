Moda real: el truco de Letizia Ortiz y su familia para vestir en sintonía sin perder identidad

El rey Felipe VI, la reina Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofia brillaron con sus looks en tonos oscuros con estilos propios. ¡Mirá!

En el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2025, la familia real española conformada por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, mostró cómo coordinar looks sin perder identidad.

La escena tuvo lugar en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Allí, los cuatro se presentaron con una paleta de tonos oscuros entre el negro y el azul marino, colores atemporales que lograron transmitir elegancia sin verse rígidos. Cada uno interpretó el código común a su manera, adaptando texturas, cortes y matices, una estrategia que es fundamental para cualquier grupo que busque coherencia visual sin caer en la monotonía.

Letizia Ortiz eligió un top bicolor azul marino y negro con mangas de flecos de cristal, pieza que le dio un brillo sutil y un aire contemporáneo. Lo combinó con un pantalón palazzo de Sybilla, stilettos de Magrit y cartera de Felipe Varela. Mientras que el rey Felipe apostó por un clásico traje azul.

Por su parte, la princesa Leonor apostó por un conjunto de tweed con sutil brillo, de Bleis Madrid, compuesto por chaqueta con cremallera, de tejido con hilos de lúrex y lentejuelas diminutas, y un pantalón recto. Lo completó con clutch de Massimo Dutti, zapatos de taco bajo y un peinado semirrecogido con ondas suaves.

Mientras tanto, la infanta Sofía se inclinó por un look de impacto minimalista, luciendo un mono negro de corte halter, confeccionado en crepé fluido, con espalda descubierta y un cinturón acharolado que le marcaba la cintura.