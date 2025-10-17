Letizia Ortiz reinventó su traje rojo con la compañía de un bolso muy particular

La monarca española, Letizia Ortiz, recicló su look favorito de Carolina Herrera y lo transformó con un accesorio cargado de simbolismo.

Después del bullicio y la solemnidad del Día de la Hispanidad en Madrid, la reina Letizia volvió a ponerse en modo internacional. Apenas unos días después de presidir los actos oficiales, tomó vuelo hacia Roma para participar de la ceremonia por el Día Mundial de la Alimentación 2025.

El evento, organizado en el marco del 80 aniversario de la FAO, es una causa a la que la monarca española viene dedicando atención y compromiso sostenido. Pero más allá de su discurso, el foco inevitable se posó una vez más en su look, que consistió de un traje rojo de Carolina Herrera que se transformó por completo gracias a un accesorio inesperado.

Letizia volvió a apostar por el traje sastre. Sin embargo, lo reinterpretó con un aire nuevo, más jugado, y eligió un conjunto entallado, con blazer de hombros estructurados y pantalón recto, una combinación que alarga visualmente la figura. La novedad llegó con la elección de una camisa blanca con lazada al cuello, que le dio un toque romántico.

Este diseño de traje, parte de la colección Pre-Fall 2019 de Carolina Herrera New York, ya había hecho su debut en marzo de 2023 durante unas audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Luego lo repitió en noviembre de ese mismo año, pero nunca de la misma forma.

Si algo sorprendió, fue su elección de accesorios. Letizia, conocida por su sobriedad cromática y minimalismo, rompió su propia regla con un bolso Furla modelo Toni Ballerina, un diseño italiano confeccionado en cuero texturizado y decorado con flores multicolo. Más que un simple complemento, fue una referencia al país anfitrión, es decir, Italia.