Estos son los números de la suerte para hoy jueves 11 de diciembre
Te los contamos a continuación, en esta nota. Además te mencionamos el proverbio chino del día y una cita motivacional.
Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con actividades que te transmitan buena energía en la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.
La cita motivacional del día de hoy
"Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y trabajan por la paz". - Nelson Mandela.
El proverbio chino de hoy
"Los hombres pequeños piensan que son pequeños; los grandes hombres nunca saben que son grandes".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
2, 11, 23, 26, 36, 44
Tauro
1, 8, 17, 24, 39, 47
Géminis
3, 15, 26, 33, 37, 49
Cáncer
7, 14, 25, 28, 33, 40
Leo
2, 16, 23, 36, 42, 45
Virgo
5, 12, 25, 31, 38, 49
Libra
6, 14, 21, 28, 36, 45
Escorpio
9, 12, 22, 34, 39, 47
Sagitario
5, 11, 13, 25, 34, 46
Capricornio
1, 7, 15, 29, 36, 45
Acuario
2, 18, 26, 32, 37, 43
Piscis
9, 15, 24, 29, 33, 46