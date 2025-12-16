Se entregan los premios The Best, con 5 argentinos nominados: hora y cómo ver en vivo

Este martes en Doha, Qatar, se llevará a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best que tiene al Dibu Martínez y otros cuatro argentinos nominados.

Este martes 16 de diciembre a las 14:00 (hora de Argentina) en Doha, Qatar, se llevará a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best, un trofeo que otorga la FIFA a los jugadores más destacados de la última temporada. La única forma de ver el evento en vivo será a través de la página oficial de la FIFA.

Entre ellos, se destacan el premio al mejor jugador del año, el Premio Puskás, el mejor arquero de la temporada, al meior entrenador y diversos premios más. Además, hay cinco argentinos nominados en diferentes categorías y que son candidatos a quedarse con un galardón. No obstante, quien no está nominado por primera vez en 18 años fue Lionel Messi, que no competirá por el gran galardón.

Los cinco argentinos nominados en los premios The Best El primero de todos ellos es el Dibu Martínez, quien está nominado a mejor arquero del mundo. El futbolista del Aston Villa y la Selección argentina va en busca de su tercer trofeo, ya que lo ganó en dos oportunidades (2022 y 2024), aunque en esta ocasión compite con el gran candidato a quedarse con el trofeo, Gianluigi Donnarumma.

dibu martinez Dibu Martínez está nominado a mejor arquero del mundo en los premios The Best. Instagram @emi_martinez26 Por otra parte, Santiago Montiel de Independiente y Pedro de La Vega de Seattle Sounders están nominados en el Premio Puskás por sus respectivos golazos frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Cruz Azul de México. Por otro lado, Kishi Núñez, jugadora de Boca, está nominada para el Premio Marta al mejor gol femenino de la temporada por un impresionante golazo desde fuera del área contra Costa Rica en el Mundial Sub-20 de 2024.

El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás de la FIFA 2025 El gol de chilena de Santiago Montiel, nominado al premio Puskás de la FIFA 2025 Por último, la hinchada argentina también podría ser distinguida gracias a Alejandro Ciganotto, postulante al premio a la mejor afición. El simpatizante de Racing se volvió conocido por recorrer a dedo la campaña internacional de la Academia como visitante. Todo comenzó en la Copa Sudamericana, en una experiencia que se transformó en una cábala, continuó en la Recopa y culminó en Río de Janeiro, en el estadio Maracaná, con la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores. Ahora, su historia podría valerle el reconocimiento como el mejor hincha del mundo.