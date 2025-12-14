Por qué el Dibu Martínez no fue convocado para el partido de Aston Villa contra West Ham

Dibu Martínez quedó afuera del choque en el estadio Olímpico de Londres y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot.

Dibu Martínez quedó fuera de la lista de Aston Villa para visitar a West Ham.

Aston Villa visitó este domingo al West Ham en el estadio Olímpico de Londres con una ausencia de peso bajo los tres palos. Emiliano Dibu Martínez no fue parte de los convocados por Unai Emery para el compromiso y el arquero titular fue el neerlandés Marco Bizot.

El guardameta del seleccionado argentino arrastra una molestia física desde comienzos de diciembre, cuando sufrió un revés durante el calentamiento previo al duelo frente a Brighton, partido en el que terminó atajando Bizot.

Pese a ese inconveniente, tres días más tarde Martínez dijo presente en el triunfo 2-1 sobre el líder Arsenal, encuentro considerado clave por el cuerpo técnico del equipo de Birmingham.

El motivo de la ausencia del Dibu Martínez Luego de ese partido, el arquero marplatense se ausentó del compromiso ante Basilea por la UEFA Europa League, que finalizó con victoria 2-1 para Aston Villa en Suiza. En esta oportunidad, Emery optó por darle descanso y aguardar su recuperación total del dolor en la espalda que lo aqueja desde el 3 de diciembre.

convocados aston villa Dibu Martínez no fue convocado por Unai Emery para el partido ante West Ham. De esta manera, ya son dos encuentros consecutivos en los que Dibu no ataja para Aston Villa y tres de los últimos cuatro compromisos del equipo inglés.