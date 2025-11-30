Video: la espectacular doble atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa
Dibu Martínez tuvo una actuación determinante en el cierre del primer tiempo y evitó que Wolverhampton se pusiera en ventaja.
Aston Villa recibió a Wolverhampton en Villa Park por la fecha 13 de la Premier League, buscando mantenerse firme en la lucha por entrar a las copas internacionales. El encuentro avanzaba sin goles, pero todo pudo cambiar en la última jugada del primer tiempo, cuando Emiliano Dibu Martínez volvió a agigantar su figura.
La acción nació desde un córner ejecutado por André desde la derecha. El envío cayó en el punto penal, donde Yerson Mosquera ganó en lo alto y conectó un cabezazo fortísimo. El balón encontró a Martínez bien ubicado: el arquero logró “cachetearlo” con una reacción instantánea, la pelota dio en el travesaño y picó cerca de la línea. En ese mismo movimiento, y aún desde el piso, el argentino volvió a estirar el brazo para despejarla justo antes de que cruzara por completo.
Mirá la impresionante doble atajada de Dibu Martínez
La impresionante intervención del Dibu evitó la apertura del marcador y permitió que Aston Villa llegara al descanso con el empate asegurado. Una muestra más del nivel y los reflejos que sostienen al marplatense como una pieza clave del equipo.