Video: la espectacular doble atajada de Dibu Martínez que salvó al Aston Villa

Dibu Martínez tuvo una actuación determinante en el cierre del primer tiempo y evitó que Wolverhampton se pusiera en ventaja.

Aston Villa recibió a Wolverhampton en Villa Park por la fecha 13 de la Premier League, buscando mantenerse firme en la lucha por entrar a las copas internacionales. El encuentro avanzaba sin goles, pero todo pudo cambiar en la última jugada del primer tiempo, cuando Emiliano Dibu Martínez volvió a agigantar su figura.

La acción nació desde un córner ejecutado por André desde la derecha. El envío cayó en el punto penal, donde Yerson Mosquera ganó en lo alto y conectó un cabezazo fortísimo. El balón encontró a Martínez bien ubicado: el arquero logró “cachetearlo” con una reacción instantánea, la pelota dio en el travesaño y picó cerca de la línea. En ese mismo movimiento, y aún desde el piso, el argentino volvió a estirar el brazo para despejarla justo antes de que cruzara por completo.