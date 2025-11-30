A casi 10 meses de su lesión, Lisandro Martínez volvió a jugar con el Manchester United

301 días después de su rotura de ligamentos, Lisandro Martínez sumó sus primeros minutos en la temporada en el triunfo 2-1 del United sobre Crystal Palace.

Manchester United venció 2-1 este domingo como visitante al Crystal Palace por la fecha 13 de la Premier League, lo que le permite subir al séptimo puesto de la tabla con 21 puntos. Pero la victoria no fue el único motivo para sonreír para el equipo de Amorim, ya que Lisandro Martínez volvió a jugar después de casi 10 meses.

El pasado 2 de febrero, en la derrota 2-0 contra, casualmente, las Águilas, el mismo rival que hoy, el central campeón del mundo debió ser retirado en camilla y entre lágrimas. Al día siguiente, el parte médico indicó que se había roto los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, lo que lo marginó de las canchas durante casi todo el 2025.

Lisandro Martínez volvió a jugar y fue ovacionado por los hinchas Lisandro Martínez volvió a jugar y fue ovacionado por los hinchas Finalmente, este 30 de noviembre, unos 301 días después de aquella fatídica jornada, Licha pudo volver a sumar minutos. A los 82'. el DT portugués lo hizo ingresar en reemplazo de Luke Shaw. Mientras se preparaba para entrar, la parcialidad de los Red Devils, que le tiene un gran aprecio, rompió en un sonoro aplauso y comenzó a ovacionarlo al grito de "¡Butcher, Butcher...!" ("Carnicero" en inglés, el apodo que le puso la hinchada).

Poder contar nuevamente con él es una excelente noticia para el Manchester United, que tras un flojo arranque en la temporada, intenta repuntar y volver a meterse en puesto de clasificación a copa internacionales. Pero, además, es motivo de alegría para la Selección argentina, que recupera a una pieza clave a 7 meses del Mundial 2026.