La conmovedora emoción de Agustín Rossi en plena entrevista tras la consagración con Flamengo

Agustín Rossi celebró la obtención de la Copa Libertadores con lágrimas y un mensaje cargado de recuerdo y emoción que estremeció a todo el continente.

Agustín Rossi vivió una final que jamás olvidará. Figura determinante en la campaña de Flamengo rumbo a la Copa Libertadores 2025, el arquero coronó su año perfecto con una actuación sobria en la definición ante Palmeiras, victoria por 1 a 0 en Lima.

En pleno festejo, la emoción hizo lo suyo. El argentino se soltó después de abrazarse con su familia y, al recordar a su padre, fallecido en 2020, terminó quebrándose frente a las cámaras. Las imágenes se vieron en toda Sudamérica y mostraron un costado íntimo del guardavalla.

Agustín Rossi se quebró al recordar a su padre en plena entrevista Rossi emocionado al recordar a su padre tras ser campeón de América Rossi emocionado al recordar a su padre tras ser campeón de América ESPN “Bueno, lamentablemente mi papá me acompañó, no físicamente, pero la verdad que para mí fue increíble, estoy muy feliz por eso”, dijo con la voz tomada, explicando que compartió la noche con su mujer, su hijo, su mamá y sus suegros. La mención de su padre fue el punto que lo terminó de desarmar.

“Se me vienen un millón de recuerdos […] estoy seguro que él estaría muy orgulloso de lo que soy hoy en día, como padre también”, agregó Rossi, dejando en claro que el logro deportivo también tocó fibras familiares. No pudo seguir: la emoción lo había copado por completo.