El terrible blooper de Agustín Rossi que le costó un gol y la derrota a Flamengo ante Fluminense

Agustín Rossi protagonizó un grosero error en el duro 1-2 de Flamengo en el clásico contra Fluminense por la fecha 34 del Brasileirao. El video.

Agustín Rossi venía con la chapa de héroe tras uno de uno de los máximos responsables de la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, este miércoles en el Maracaná el arquero ex Boca no tuvo su mejor noche: cometió un insólito blooper que sentenció la derrota del Mengao en el clásico contra Fluminense.

El equipo de Filipe Luis ya estaba golpeado por el golazo de Luciano Acosta, otro con pasado en el Xeneize, a los 25 minutos, pero la historia se complicó aún más en ese mismo primer tiempo. El arquero argentino recibió un pase complicado desde el fondo y, luego de un buen control, se metió solo en problemas.

El insólito blooper de Agustín Rossi en la derrota de Flamengo ante Fluminense En vez de bajarla y rechazar, Rossi hizo jueguitos en el área y se le fue larga en el último toque. Kevin Serna, que venía presionando con todo, le birló la pelota sin dudar y la mandó a guardar con el arco vacío para el 2-0 del Tricolor.

El terrible blooper de Agustín Rossi en la derrota 1-2 de Flamengo ante Fluminense por el Brasileirao. El terrible blooper de Agustín Rossi en la derrota 1-2 de Flamengo ante Fluminense por el Brasileirao. Así, lo que venía siendo una noche compleja se transformó directamente en un golpe al mentón para el líder del Brasileirao. Si bien Flamengo descontó sobre el final, terminó cayendo 1-2 en un duelo clave para estirar la brecha con Palmeiras a falta de cuatro fechas para el cierre.