Bombazo en Racing a días del cruce de octavos de final del Clausura ante River

Racing recibirá el próximo lunes a River en el Cilindro y Gustavo Costas sueña con tener a disposición a una de las figuras indiscutibles del equipo.

El Racing de Costas podría tener un regreso más que esperado para el nuevo mata-mata con River.

Racing jugará los octavos de final del Torneo Clausura con sed de revancha. Es que enfrente estará River, un rival que suele ser una piedra en el zapato para la Academia y que, además, reavivará el picante y morboso duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina. Y claro, ningún jugador quiere perderse el partido que se disputará el próximo lunes a las 19:30 en el Cilindro de Avellaneda,

En ese contexto, Gustavo Costas se ilusiona con poder contar con una figura indiscutible de la Academia: Santiago Sosa. Si bien el volante central fue operado hace poco de una fractura en el rostro tras un choque accidental con Marcos Rojo en la ida copera contra Flamengo, esta semana volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se abrió una luz de esperanza.

Santiago Sosa se entrenó a la par en Racing: ¿llega a jugar los octavos con River? El ex Atlanta United, que parecía que no iba a volver a las canchas en 2025, hizo un reacondicionamiento físico muy bueno y recibió el alta médica para realizar trabajos de campo junto al resto del plantel. Sin embargo, todavía resta lo más importante, ya que el futbolista todavía no tiene el ok para jugar.

Racing River Copa Argentina 2025 Racing se ilusiona con la vuelta anticipada de Santiago Sosa para el mata-mata con River por los octavos del Clausura. Fotobaires Lo cierto es que Sosa ya le manifestó al cuerpo técnico sus intenciones de estar sin falta en el choque crucial contra el Millonario. Con este panorama, la idea es ver cómo evoluciona su condición durante los últimos entrenamientos y recién ahí resolver si recibe el alta definitiva o no.