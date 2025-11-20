Bombazo en Racing a días del cruce de octavos de final del Clausura ante River
Racing recibirá el próximo lunes a River en el Cilindro y Gustavo Costas sueña con tener a disposición a una de las figuras indiscutibles del equipo.
Racing jugará los octavos de final del Torneo Clausura con sed de revancha. Es que enfrente estará River, un rival que suele ser una piedra en el zapato para la Academia y que, además, reavivará el picante y morboso duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina. Y claro, ningún jugador quiere perderse el partido que se disputará el próximo lunes a las 19:30 en el Cilindro de Avellaneda,
En ese contexto, Gustavo Costas se ilusiona con poder contar con una figura indiscutible de la Academia: Santiago Sosa. Si bien el volante central fue operado hace poco de una fractura en el rostro tras un choque accidental con Marcos Rojo en la ida copera contra Flamengo, esta semana volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y se abrió una luz de esperanza.
Santiago Sosa se entrenó a la par en Racing: ¿llega a jugar los octavos con River?
El ex Atlanta United, que parecía que no iba a volver a las canchas en 2025, hizo un reacondicionamiento físico muy bueno y recibió el alta médica para realizar trabajos de campo junto al resto del plantel. Sin embargo, todavía resta lo más importante, ya que el futbolista todavía no tiene el ok para jugar.
Lo cierto es que Sosa ya le manifestó al cuerpo técnico sus intenciones de estar sin falta en el choque crucial contra el Millonario. Con este panorama, la idea es ver cómo evoluciona su condición durante los últimos entrenamientos y recién ahí resolver si recibe el alta definitiva o no.
Los otros dos titulares que son duda en la Academia
Por otra parte, Costas está expectante por las recuperaciones de Agustín Almendra y Duván Vergara. Ambos arrastran molestias físicas y el DT los esperará hasta último momento para ver si los incluye, de mínima, en la lista de citados.