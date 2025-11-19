Los detalles del fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón

El Tribunal de Disciplina de la AFA actuó rápido y dictó suspensiones provisorias para jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

La tarde del domingo pasado terminó con un caos pocas veces visto en la Primera Nacional. La semi entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que definió el pase a la final del Reducido, derivó en una batalla campal dentro del campo de juego y en forcejeos con la policía, escenas que obligaron a la AFA a actuar de inmediato.

El Tribunal de Disciplina resolvió suspender de manera provisoria a nueve involucrados: Germán Ariel Rivero, delantero del local; y, del lado de Morón, el DT Carlos Alberto Pereyra, el médico Ignacio Milograna y los jugadores Gastón Germán González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Sebastián Lazza y Elías Fabián Luis Contreras. A ellos se suma la sanción concreta de cuatro partidos para Joaquín Ariel Livera, en cumplimiento del artículo 13 1.i).

Los detalles del fallo del Tribunal de Disciplina tras los incidentes en Madryn-Morón El fallo del Tribunal de Disciplina tras los incidentes y la batalla campal entre Deportivo Madryn y Morón Según el fallo, todos podrán presentar su descargo por escrito en los próximos días. La medida se apoya en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario, que habilitan suspensiones preventivas ante hechos de “gravedad y notoriedad”.

El partido ya venía caliente desde el inicio. A los 13 minutos, Santiago Postel abrió el marcador para Madryn tras un tiro libre muy discutido. Morón dominó buena parte del juego, pero sin puntería, y todo estalló tras la expulsión de Livera en el complemento: antes hubo dos infracciones fuertes de jugadores locales que también pudieron haber terminado en roja.

La policía le tiró gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón Con el pitazo final, la tensión explotó. Hubo golpes, empujones, corridas y una intervención policial que incluyó forcejeos con futbolistas visitantes. Las imágenes se viralizaron y aceleraron la respuesta disciplinaria.