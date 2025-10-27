Santiago Sosa fue operado tras el codazo de Rojo en Flamengo-Racing: cuánto tiempo estará sin jugar

El mediocampista y capitán de Racing , Santiago Sosa , fue operado con éxito este lunes por la fractura que sufrió tras impactar con su compañero Marcos Rojo en la derrota por 1-0 ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores .

En los últimos instantes del duelo llevado a cabo en el mítico estadio Maracaná, el zaguero central con pasado en Boca le dio un codazo en el rostro al volante , quien finalizó el encuentro con el ojo morado, sangre en la nariz y con una rotura en el seno maxilar superior derecho.

Luego del cruce ante el Mengao, el futbolista de 26 años nacido en La Plata partió rumbo a Buenos Aires junto al resto del plantel albiceleste para continuar con el procedimiento correspondiente en el país. Una vez en Argentina, los médicos indicaron que lo mejor era operarlo lo antes posible.

De esta manera, la presencia de uno de los referentes de la Academia quedó descartada para el partido del próximo miércoles por la vuelta ante los brasileños en el Cilindro de Avellaneda, donde los comandados por Gustavo Costas buscarán revertir el resultado adverso y sellar su pase a la final del torneo de mayor prestigio del continente.

Santiago Sosa fue operado con éxito este mediodía, en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana.

Si bien en un principio existía la posibilidad de que Sosa dispute dicho encuentro con protección en la zona afectada, finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinaron que no era lo más recomendable ya que podía comprometer su visión.

El terrible codazo de Marcos Rojo que le provó la fractura a Santiago Sosa

Marcos Rojo noqueó a Sosa de un codazo

Por otro lado, en caso de que el cuadro de Avellaneda logre superar a Flamengo y avanzar de ronda, habría que esperar hasta último momento para saber si el mediocampista podría decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, ya que los plazos de recuperación para este tipo de lesiones rondarían entre las cuatro a seis semanas.

En tanto, Costas deberá determinar en los próximos días al reemplazante del surgido en River y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo.

Si se decanta por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.

