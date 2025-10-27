La final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors tiene fecha

El equipo de Alfredo Berti va por su primer título de primera división en la historia y sus hinchas ya tienen fecha para programar el viaje.

El desahogo de los jugadores de Independiente Rivadavia tras conseguir un logro histórico para el club.

Tras unos días de incertidumbre, finalmente la Copa Argentina definió la fecha de la gran final que van a disputar Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Será el miércoles 5 de noviembre, según comunicó en los últimos minutos la cuenta oficial de AFA. Aún resta por confirmarse la sede y el horario del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1982918740657484238?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false #CopaArgentina La final entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre (horario y estadio a confirmar). pic.twitter.com/KBsGmrEmj2 — AFA (@afa) October 27, 2025 El equipo de Alfredo Berti accedió a la gran final el viernes pasado luego de superar por 4 a 3 en penales -tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario- a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentinos Juniors, por su parte, había derrotado a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en un partido correspondiente a la semifinal, disputado el pasado jueves. Tomás Molina y el ex Godoy Cruz, Hernán López Muñoz anotaron los goles.

Previo a la definición de la sede, la mayor incógnita hasta el momento, hubo una reunión virtual entre los dirigentes de ambas instituciones para llegar a las definiciones. Todo parecía indicar que el Estadio único Madre de Ciudades era el favorito de la organización para albergar la final, pero ambas instituciones se opondrían por la incomodidad que supone.

Las opciones, por el momento, son el Gigante de Arroyito de Rosario (estadio de Rosario Central), donde se llevaron a cabo varios partidos de esta competición, incluida la semifinal entre el Bicho y el Pirata; o el propio estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se impuso y celebró la Lepra.