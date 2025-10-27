¿Santiago, Rosario o Córdoba? Qué se sabe de la sede de la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia. Tras derrotar a River Plate el pasado viernes por penales, 4 a 3, después de igualar en los 90 minutos 0 a 0, el equipo de Alfredo Berti ya piensa en la definición ante Argentinos Juniors .

Inmediatamente después de que el conjunto leproso venciera a River en el Mario Alberto Kempes , de Córdoba, empezaron las especulaciones respecto a la fecha y a la sede del partido que definirá al campeón del certamen federal.

Este lunes será una fecha clave. ¿Por qué? Porque los organizadores de la Copa Argentina empezarán a negociar con los dirigentes de Independiente Rivadavia y de Argentinos Juniors los detalles de la final.

Esta tarde habrá una reunión, vía meet, entre las partes para acercar opiniones y equilibrar los intereses de cada institución de cara a ese juego.

¿Qué se va a charlar? Más que nada el tema de la sede , porque respecto a la fecha no hay muchas opciones. Con el calendario apretado para la recta final del Torneo Clausura, todo parece indicar que la final se jugará el miércoles 5 de noviembre en la tarde noche.

final Independiente y Argentinos, los protagonistas de la final. Copa Argentina

En cuanto al escenario del encuentro si hay más dudas. La organización de la Copa Argentina estaba convencida de que este año la final iba a jugarse en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Pero sería muy incómodo tanto para la Lepra como para el Bicho de La Paternal, por eso, ambos dirigentes buscarán descartar lo más rápido posible esa posibilidad.

La opción B es el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. A favor, las comodidades de un escenario que fue sede de una de las semifinales. En contra, la falta de equivalencia para la llegada de las parcialidades. Rosario está mucho más cerca de Buenos Aires que de Mendoza.

Es por ello que la CD de la Lepra, con Daniel Vila a la cabeza, intentará que la final se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sería lo más lógico por el tipo de escenario, y además, porque las distancias para ambos públicos es similar y por ende, más justo.

Por ahora no hay nada concreto, aunque este lunes por la tarde podría empezar a definirse todo y en los próximos días la Copa Argentina lo hará oficial.