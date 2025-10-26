La Libertad Avanza ganó en Córdoba con el 42% con un candidato poco conocido

Con el 97% de las mesas escrutadas, Milei y La Libertad Avanza obtuvo un triunfo contundente en Córdoba. Aventajó por 14 puntos a la lista de Schiaretti.

Con el 97,21% de las mesas escrutadas, la La Libertad Avanza (LLA) logró una victoria contundente en la provincia de Córdoba, alcanzando el 42,39% de los votos, lo que le permitirá sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados. El espacio libertario consolidó su liderazgo en el distrito que, una vez más, mostró un fuerte respaldo al presidente Javier Milei.

En segundo lugar se ubicó Provincias Unidas, el frente que lidera el exgobernador Juan Schiaretti, con 537.212 votos, equivalente al 28,28% del total. Este desempeño, 14 puntos por debajo de LLA, le permitirá tener tres bancas en la Cámara baja. La fuerza oficialista provincial solo consiguió imponerse en el norte y oeste cordobés, mientras que el resto del mapa de la provincia se pintó de violenta, en apoyo a la fuerza presidencial.

La Libertad Avanza logró cinco bancas En tercer lugar quedó Defendamos Córdoba, con 166.394 votos (8,76%), asegurándole la retención de su banca a Natalia De la Sota. Más atrás se posicionó la Alianza Fuerza Patria, que reunió 96.240 sufragios (5,06%), sin alcanzar representación parlamentaria.

De las nueve bancas en disputa por Córdoba, la distribución final quedó conformada por cinco para La Libertad Avanza, tres para Provincias Unidas y una para Defendamos Córdoba.

El escrutinio provisorio, con un padrón escrutado del 97,39% (3.037.986 de 3.119.246 votantes), confirmó la tendencia que se venía anticipando en los primeros resultados: Córdoba volvió a consolidarse como uno de los principales bastiones libertarios del país, aunque el oficialismo provincial logró conservar poder territorial en regiones clave del interior.