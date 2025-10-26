La Libertad Avanza le gana en Córdoba al oficialismo provincial
Con baja participación de votantes, los primeros datos que trascienden desde Córdoba hablan de una tendencia que beneficiaría a los libertarios.
Con el cierre de los comicios, Córdoba vivió una jornada electoral sin sobresaltos pero marcada por una participación moderada: apenas el 67% del padrón asistió a las urnas. Más de tres millones de cordobeses eligieron a los nueve diputados nacionales que representarán a la provincia, entre 18 listas en competencia.
A las 21 se espera la publicación de los primeros resultados oficiales, aunque los trascendidos iniciales anticipan una ventaja clara de La Libertad Avanza (LLA) sobre las demás fuerzas. En el búnker libertario en Córdoba reina un clima de entusiasmo y expectativa, mientras se aguarda la palabra del presidente Javier Milei.
Córdoba, terreno clave y bastión libertario
La provincia mediterránea vuelve a posicionarse como uno de los territorios más afines al oficialismo nacional. En el balotaje de 2023, Javier Milei obtuvo allí un importante caudal de votos, y todo indica que ese respaldo se seguiría manteniendo.
Sin embargo, estos comicios tenían un condimento especial: Juan Schiaretti, ex gobernador y excandidato a presidente se puso en la cabeza de la lista de Provincias Unidas, un espacio creado para dar una alternativa entre la polarización de los libertarios y kirchneristas. Todo el "aparato" político provincial con el gobernador Martín Llaryora a la cabeza hizo campaña por el "Gringo". Pero no habría alcanzado y la lista que estaría destacándose en el escrutinio es encabezada por un empresario del combustible ligado al diputado libertario de primera hora, Gabriel Bornoroni.
Se trata de Gonzalo Roca, que se perfila como uno de los ganadores de la noche. “En Córdoba, soy Milei”, había afirmado en campaña, destacando su alineamiento total con las reformas económicas y políticas impulsadas desde Casa Rosada. En declaraciones previas, Roca insistió en que su ingreso a la política fue producto de la “indignación” durante la pandemia y prometió defender en el Congreso las reformas pendientes: la tributaria, la laboral y la penal.
Silencio estratégico en los búnkers
Mientras en el comando libertario de la capital provincial se preparan para una eventual celebración, los referentes de Provincias Unidas, liderados por Juan Schiaretti, esperan la carga oficial para definir posturas, aunque indican que se conforman con sumar un diputado más a las dos bancas que renuevan.
De confirmarse la tendencia, La Libertad Avanza podría quedarse con al menos cinco de las nueve bancas en juego, relegando al schiarettismo a un segundo plano con tres, y Natalia de la Sota - hija del desaparecido exgobernador José Manuel De la Sota-, con su espacio Defendamos Córdoba, tiene posibilidades ciertas de retener su banca en el Congreso.
El dato político central del domingo cordobés es la consolidación del liderazgo libertario en el interior del país, dejando relegado a uno de los gestores del partido de gobernadores que conformaron Provincias Unidas. Un resultado contundente para LLA dejaría bien parado a Gabriel Bornoroni como armador en la provincia mediterránea.