De Loredo felicitó a Milei por el triunfo libertario en Córdoba: "Argentina elige no ir para atrás"
El diputado radical Rodrigo De Loredo celebró el triunfo libertario en Córdoba y destacó que el país eligió apoyar el rumbo económico que marca Javier Milei.
El diputado radical Rodrigo De Loredo sorprendió este domingo con un mensaje público de reconocimiento al presidente Javier Milei y al candidato Gonzalo Roca en Córdoba, tras conocerse la contundente tendencia a favor de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.
“Argentina eligió no ir para atrás y esa es una buena decisión para los desafíos que aún tiene nuestro país”, expresó De Loredo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde además felicitó al mandatario y al referente libertario por “la gran elección realizada en Córdoba”.
Córdoba, bastión libertario
La provincia mediterránea volvió a ratificar su condición de bastión del oficialismo nacional: los primeros resultados ubican a La Libertad Avanza con una amplia ventaja, consolidando su liderazgo en un distrito donde Milei había obtenido el 75% de los votos en el balotaje de 2023.
El mensaje de De Loredo volvió a mostrar una sintonía con el Gobierno nacional, en momentos en que el Radicalismo atraviesa debates internos sobre su estrategia frente al oficialismo y lo acusa de no trabajar en la campaña en favor de la lista de la UCR en la provincia, que encabezó Ramón Mestre.
“LLA hizo una gran elección en Córdoba”, insistió el legislador, destacando la figura de Gonzalo Roca, empresario y primer candidato a diputado por el espacio de La Libertad Avanza en la provincia mediterránea, quien en campaña afirmó: “En Córdoba, soy Milei”.
El reconocimiento de De Loredo no pasó inadvertido en el escenario nacional. Cabe recordar que su nombre resuena como posible figura en el recambio del Gabinete del presidente Javier Milei, teniendo en cuenta que en diciembre debe abandonar su banca al finalizar su período como diputado.