Rodrigo de Loredo aseguró que la UCR tiene que hacer un frente con La Libertad Avanza

De Loredo y los acciones principales del radicalismo nacional

En otro tramo de la entrevista, Rodrigo de Loredo se refirió al presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau y a su excorreligionario Facundo Manes: "Lousteau es fiel a sus ideas, me parece que es honesto en su perspectiva y su mirada. Soy muy crítico de cómo ha conducido al radicalismo, el no tenía experiencia, ni el ni Manes. No me ha representado".