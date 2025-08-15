Rodrigo de Loredo no será candidato y apuntó contra el Gobierno: "No a cualquier precio"

A horas del cierre de listas de candidatos para las elecciones de octubre , el diputado de la UCR, Rodrigo de Loredo , anunció en sus redes sociales que no se postulará y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por las fallidas negociaciones con La Libertad Avanza

Tras perder en la interna de la UCR en la Justicia Electoral, el jefe del bloque radical, que se le vence el mandato en diciembre, comunicó que no competirá con ningún espacio y dejará el Congreso.

“El Gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan tres condiciones. Por un lado, comportamiento automático; por otro lado, anulación de las identidades propias y, por último, la imposibilidad de marcar diferencias sea en el marco educativo, de discapacidad, o en lo institucional, en las formas, como personalmente lo he venido haciendo”, indicó.

“No puedo cumplir esos requisitos, dudo que la secuencia o la sumisión sean constructivas”, enfatizó el cordobés, quien recalcó que “no aceptó” la invitación de integrar la lista violeta bajo “esas condiciones”.

“En estos dos años apoyé el rumbo económico del gobierno. El equilibrio fiscal, la baja inflacionaria y la reducción de la pobreza son logros indiscutibles. Estoy convencido que hay que seguir acompañando las políticas que van en esa dirección y que volver atrás con los modelos populistas sería un imperdonable fracaso. Modelos populistas sería un imperdonable fracaso. En Córdoba, mientras tanto, el retroceso institucional es muy grave. Un juez kirchnerista al servicio del peronismo intervino mi partido contradiciendo una monolítica mayoría. No me pongo en víctima, es lo que es. Los que se prestan a ese juego, allá ellos víctimas, las pelotas”, agregó de Loredo.

“Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación. Creo que hay un mandato social. Para que los políticos no se aferren a los cargos, bueno, no va a ser la primera vez que rechazó uno. Quiero y deseo que tenga éxito el gobierno nacional, y reafirmo mi compromiso con los cordobeses de trabajar para gobernar esta provincia que necesita superar una larga noche de treinta años ininterrumpidos de peronismo”, cerró el legislador nacional.

El diputado había logrado llegar a la conducción del bloque de la UCR a través del apoyo de los gobernadores que formaban el Grupo Malbec, el espacio que se enfrenta al espacio que lidera el senador Martín Lousteau, quien buscó diferenciarse de la mayoría de su partido y confrontó a la gestión libertaria.

De Loredo era uno de los principales aliados de los libertarios en la Cámara Baja. Aprobó la mayoría de los proyectos del Ejecutivo, al punto que generó fuertes grietas en su bloque sobre hasta qué punto había que seguir respaldando a Milei, en medio de los ajustes y los insultos del líder libertario a casi todos los opositores, incluso a los dialoguistas. Sin embargo, no hubo acuerdo en el cierre de listas y quedó marginado por la mesa chica del Gobierno.