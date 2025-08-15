Expectante y frío fin de semana: el Gobierno espera el cierre de listas nacionales

Llega otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina. Este domingo será clave para conocer de manera oficial a los candidatos para las legislativas nacionales . El Gobierno de Javier Milei espera expectante.

Será un fin de semana frío, con nubosidad y con probabilidad de lluvias, pero ideal para disfrutar de una extensa agenda deportiva . También la Ciudad de Buenos Aires te invita a disfrutar de cada uno de sus eventos para este Día del Niño .

La Ciudad de Buenos Aires comenzó un fin de semana con sol y con bajas temperaturas en comparación con la anterior. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se esperan tres días con temperaturas que estarán por encima de los 7° y con máximas que podrían alcanzar los 16°.

El norte del país, comenzó un fin de semana con buen tiempo y con temperaturas primaverales, según informó el Servicio Meteorológico Nacional tendrán temperaturas mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 20°. Por su parte, en la zona noroeste, según informó el ente nacional, se prevén lluvias aisladas.

Para la zona centro del país mantendrá las mismas condiciones pero con temperaturas más bajas y con probabilidades de lluvias para el sábado por la mañana.

El sur sí estará con temperaturas de invierno, con máximas que no superarán los 13° y mínimas que rondarán los bajo cero grados.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por vientos en la zona noroeste del país, precisamente para Catamarca, La Rioja y San Juan.

A la espera de todos los nombres: el domingo finaliza el plazo de las lista nacionales

Javier Milei junto a Luis Caputo y Karina Milei en La Rural Javier Milei junto a Luis Caputo y Karina Milei en La Rural Juan Mateo Aberastain / MDZ

Las distintas fuerzas políticas se preparan para cerrar una etapa clave de cara a las legislativas nacionales. Este domingo 17 de agosto, será la fecha límite para presentar a los candidatos a senadores y diputados nacionales.

Por esto mismo, el Gobierno de Javier Milei espera expectante la definición de los nombres. Por su lado, La Libertad Avanza ya absorbió al PRO, Fuerza Patria tendrá que correr los egos a un costado y la UCR buscará nombres para la competencia.

Agenda deportiva para el fin de semana: Rugby, fútbol y los Juegos Panamericanos Junior

Este sábado arranca una nueva edición de The Rugby Championship. Los Pumas iniciarán la fecha 1 de local, en Córdoba, frente a los All Blacks. El torneo internacional iniciará este fin de semana y culminará el 4 de octubre, tras seis jornadas a puro rugby.

los pumas X @lospumas

Este sábado, desde las 18.10, los argentinos recibirán a Nueva Zelanda en el histórico Estadio “Mario Alberto Kempes”. Un campo de juego totalmente reacondicionado para ser el escenario del inicio de la Championship.

El Kempes pasó del fútbol al rugby, de tener arcos a haches y con una remodelación en las plateas y sus vestuarios. Quedó listo para el juego.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fútbol: River y Boca

Este fin de semana se jugará la quinta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. El domingo, Boca y River darán el presente.

Boca visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en esta cuarta fecha del torneo clausura. El combinado del barrio porteño de la Boca jugará desde las 20.30.

Boca cabizbajo FotoBaires

Boca visitará a los mendocinos luego del empate 1 a 1 ante Racing en la tercera fecha del torneo. Por el lado de Independiente Rivadavia, enfrentará este nuevo partido luego de ganar por 2 a 1 en la anterior fecha ante Estudiantes de La Plata.

A River este fin de semana le tocará jugar de local en el estadio Monumental y enfrentará a Godoy Cruz en la cuarta fecha del torneo de clausura. El combinado del barrio de Núñez jugará desde las 18.30.

Marcelo Gallardo en Santiago del Estero FotoBaires

River llegará a este nuevo encuentro luego del empate 0 a 0 ante Independiente por la tercera fecha del torneo nacional. Por su lado, Godoy Cruz viene de perder ante Gimnasia de La Plata por 2 a 1 en la fecha anterior.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Juegos Panamericanos Junior

El pasado fin de semana comenzaron los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Argentina ya se encuentra en la sexta posición en el medallero con 34 medallas: cuatro doradas en natación, dieciocho de plata en ciclismo, esgrima, natación, remo, calabaza y tiro y doce de bronce en ciclismo, gimnasia, judo, natación, patineta y tiro.

juegos panamericanos junior Argentina.gob.ar

La Argentina participa en una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior con 337 atletas, 172 hombres y 165 mujeres, que buscan medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

Podés ver la cobertura de la competición antesala a los Panamericanos de Lima 2027, a través de la pantalla de TyC Sports.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la Usina: Sábado 16, 20 h. en la Usina del Arte Av. Caffarena 1, en el barrio de La Boca

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires brindará un concierto gratuito en la Usina del Arte con dirección musical del maestro Juan Miceli. El programa incluirá obras de Mendelssohn y Schumann. Se entregarán 2 entradas por persona el jueves 14 en el Teatro Colón (Tucumán 1171 de 10 a 20 h) y en la Usina del Arte el mismo sábado, desde las 18 h.

Carne! Festival de Parrillas: Sábado 16 y domingo 17, de 12 a 20 en el Hipódromo de Palermo Av. del Libertador 4001, en el barrio de Palermo

Te esperamos con 35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Vas a encontrar asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. También habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.

Día del Niño en la Ciudad: Domingo 17, 12 a 17 en Parque Los Andes Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, en el barrio de Chacarita

Una jornada para disfrutar en familia, en la que serán protagonistas los chicos, la imaginación y la creatividad. Habrá dos zonas para explorar y disfrutar. Por un lado, un escenario principal con bandas en vivo, como Valor Vereda y Los Cazurros. Por otro lado, talleres y experiencias interactivas. ¡A celebrar la infancia!

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18. Visitas guiadas: 12 a 14.30 Recorrido libre: 15 a 18 en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16.45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.