A días del cierre de listas, Patricia Bullrich mantuvo la incertidumbre sobre su candidatura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo la incógnita sobre si será candidata a senadora nacional y respaldó la gestión de Javier Milei.

A solo cinco días del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, la representante de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo la incertidumbre sobre su posible candidatura.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad manifestó su apoyo al proyecto de Javier Milei y replicó una frase que el mandatario utilizó recientemente en su cadena nacional para desafiar a la oposición: "Me van a sacar con los pies para adelante".

Consultada sobre si competirá como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Bullrich respondió: "Hay que esperar al domingo", aunque no descartó que su nombre figure en la lista violeta.

El futuro incierto de la candidatura de Patricia Bullrich La funcionaria explicó las razones que podrían motivar su participación electoral: "En política, es clave contar con un escudo legislativo, tener un tercio en la Cámara para evitar un juicio político. Esto sucede cuando no defendés ciertos intereses y buscan derrocar un gobierno. Que la oposición controle los dos tercios en ambas cámaras es un problema que hay que resolver".