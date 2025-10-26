El pueblo de Córdoba que conserva secretos del Camino Real de España

Este pueblo cordobés, ubicado sobre el antiguo Camino Real, combina patrimonio histórico, paisajes rurales y tranquilidad serrana. Un destino ideal para conocer otra cara de Córdoba y respirar tradición.

En el norte de Córdoba, el pueblo de San Pedro Norte se despliega como un refugio del pasado que aún late entre calles tranquilas y construcciones centenarias. Forma parte del histórico Camino Real al Alto Perú, ruta por donde avanzaron figuras clave de la independencia y las guerras civiles argentinas.

Caminar por este rincón es seguir las huellas de Belgrano, Liniers, Lavalle, Lamadrid o Facundo Quiroga, quienes alguna vez encontraron cobijo entre estas postas polvorientas.

El corazón del pueblo es la iglesia Nuestra Señora de la Merced, cuya alta cruz se distingue desde lejos. Su arquitectura mezcla lo gótico y lo colonial, reflejo del carácter único de esta localidad del departamento Tulumba. Junto a ella, se asoman casonas y edificios con casi 200 años de historia, que guardan la memoria de un territorio estratégico.

Apenas a cinco kilómetros, otro tesoro espera entre los campos: la capilla y posta de San Pedro Viejo, reconocida como una de las iglesias más antiguas de Córdoba, construida entre 1650 y 1690. Se dice que por allí pasaron San Martín y otros grandes próceres camino al norte. Aunque está en un predio privado, se puede visitar y disfrutar de excursiones campestres que conectan al viajero con la esencia rural de la zona.

Este pueblo te enamora con su historia image En este pueblo cordobés, el Camino Real se convierte en un viaje por la memoria argentina. Córdobga Turismo Cuando el calor aprieta, el río Los Tártagos ofrece un respiro. El Balneario Municipal cuenta con arboledas, pileta, sanitarios, proveeduría y hasta un playón deportivo para que las familias disfruten del aire libre. Aquí, la siesta se acompaña con el rumor del agua y el ritmo pausado del pueblo.