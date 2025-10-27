"Que de la mano, de Tommy Shelby...", el detrás de escena del nuevo cantito de Independiente Rivadavia

Luego de ganarle a River y meterse en la final de la Copa Argentina, los jugadores de la Lepra vivieron un momento muy particular.

El desahogo de los jugadores de Independiente Rivadavia tras conseguir un logro histórico para el club.

Los vestuarios del estadio Mario Kempes volvieron a teñirse de azul tras consumarse otro triunfo histórico de Independiente Rivadavia. Como aquella vez ante Almirante Brown, con el ascenso a primera división, ahora laLepra logró una victoria que quedará para el recuerdo y que generó un festejo interminable tanto del plantel como del cuerpo técnico, dirigentes y allegados.

El triunfo ante River por penales, por las semifinales de la Copa Argentina, y la consecuente clasificación a la final por un título a nivel nacional, derivó en una celebración que se extendió durante todo el fin de semana y que los hinchas no olvidarán jamás.

Villa marcó el último penal e Independiente Rivadavia pasó a la final Ahora, será momento de enfocarse en el compromiso ante Aldosivi de Mar del Plata, que se disputará el próximo sábado a las 14.45, en donde el conjunto de Alfredo Berti buscará volver al triunfo para tener alguna posibilidad de clasificar a los octavos de final del actual torneo Clausura.

El detrás de escena del nuevo cantito de Independiente Rivadavia Pasados los festejos y la celebración por la victoria ante River, este domingo por la noche la cuenta oficial en redes sociales de la Copa Argentina publicó un video íntimo del plantel de la Lepra en plena locura por el éxito conseguido, en donde los jugadores entonaron un particular canto que llamó la atención.

Embed - Los Festejos De Independiente Rivadavia “Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Tommy Shelby, toda la vuelta vamos a dar…”, fue una de las canciones que sonó en los vestuarios del Kempes, a la que se sumó el “los Peaky Blinders, la p… que lo parió”.