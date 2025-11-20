La tremenda sentencia de Miguel Brindisi sobre Leandro Paredes en Boca: "Este chico está..."

Miguel Brindisi, campeón con Boca del Metropolitano 81', se deshizo en elogios a Paredes y explicó cómo cambió al equipo desde su llegada a mitad de año.

Miguel Brindisi, otro nombre pesado en Boca que se rindió ante la figura de Paredes.

Nadie puede negar que Leandro Paredes reconvirtió a Boca desde el momento exacto de su llegada, tanto anímica como futbolísticamente. El año parecía venirse en picada post Mundial de Clubes y el volante central fue el máximo responsable de transformar piedra en oro, en un equipo que se clasificó cómodo a la Copa Libertadores 2026 y hoy es el de mejor presente en el Torneo Clausura.

Esa mirada respecto a la figura del ex Roma y PSG también es una opinión generalizada dentro de los nombres pesados que rodean al mundo Xeneize. Y Miguel Brindisi no es la excepción: el histórico entrenador y campeón con Boca como jugador del Metropolitano 1981 se deshizo en elogios al campeón del mundo y detalló cómo cambió a Boca desde su arribo en vigencia.

Miguel Brindisi llenó de elogios a Leandro Paredes por su rol en Boca "Trajimos a un diferente que nos cambió, porque Boca antes no lastimaba con su pelota detenida; hoy lastima desde cualquier lado. ¿Cuántos goles hizo de cabeza por la pegada de él? ¿Cuánta pelota en profundidad? Al mejor estilo de los enganches que ya casi no existen más", afirmó en primer término en diálogo con Un Buen Momento, programa de Radio La Red.

A su vez, el DT que dirigió 18 partido en Boca en 2004 dejó una sentencia muy explícita para sintetizar lo que significa Paredes para el pueblo xeneize. "Soy un convencido de que en el rectángulo o atrapás o expulsás. Este pibe está llevando a atrapar al hincha desde su entrega y contagio al resto", subrayó.