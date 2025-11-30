En vivo: con un gol de Ayrton Costa, Boca le gana 1-0 a Argentinos y sueña con las semifinales

Boca Juniors derrota 1-0 a Argentinos Juniors , en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Boca abrió el marcador a tan solo 5 minutos del arranque. El Xeneize aprovechó un tiro de esquina de Leandro Paredes que finalizó en dos remates, el disparo de Miguel Merentiel fue desviado por el arquero, pero Ayrton Costa capturó el rebote y puso el 1-0 para los de Úbeda.