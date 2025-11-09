¡Tremendo! Dibu Martínez, héroe del Aston Villa: evitó un gol olímpico y atajó un penal

El arquero argentino, Emiliano Dibu Martínez, volvió a destacarse con una actuación brillante en la victoria por 4-0 sobre el Bournemouth.

El Aston Villa disfrutó de una tarde perfecta en Villa Park, con una goleada por 4-0 ante el Bournemouth, y una vez más, el protagonista principal fue Emiliano Dibu Martínez. El arquero argentino se lució con dos intervenciones decisivas: una espectacular salvada para evitar un gol olímpico y una nueva demostración de reflejos al atajar un penal.

Dibu Martínez evitó un gol olímpico A los 14 minutos del primer tiempo, Alex Scott ejecutó un córner cerrado que llevaba destino directo al arco del marplatense. El Dibu reaccionó con gran agilidad, se elevó y despejó la pelota con los puños, chocando incluso contra el travesaño. Fue una jugada de riesgo que evitó lo que hubiera sido un golazo olímpico para el Bournemouth de Marcos Senesi.

Penal atajado y ovación en Villa Park Su segunda gran intervención llegó en la segunda mitad. A los 64 minutos, una mano de Morgan Rogers dentro del área derivó en un penal para el Bournemouth, que en ese momento perdía 2-0. El encargado de ejecutar fue Antoine Semenyo, quien intentó cruzarla al ras, pero Martínez adivinó la dirección y contuvo el remate, recibiendo de inmediato los aplausos de los hinchas y la felicitación de sus compañeros.