La inesperada reacción del Dibu Martínez tras su grosero error ante el Liverpool: "Yo nunca..."

El arquero argentino Dibu Martínez se expresó en redes tras su fallo en la derrota de Aston Villa por 2-0.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez volvió a ser noticia en la Premier League. En la derrota de Aston Villa por 2-0 frente a Liverpool, el marplatense protagonizó una jugada desafortunada que terminó en el primer gol de los Reds. Sin embargo, lejos de esquivar la autocrítica, respondió con una publicación contundente.

“Yo nunca pierdo: gano o aprendo”, fue la frase que el Dibu compartió en su cuenta oficial de Instagram y que no pasó desapercibida, dejando en claro su carácter competitivo.

dibu martínez Dibu Martínez, contundente tras su error ante el Liverpool. Instagram @emi_martinez26 El error que marcó el partido Durante los primeros 45 minutos en Anfield, Martínez fue una muralla. Pero a poco del cierre del primer tiempo, un mal pase cambió el rumbo del encuentro. El arquero recibió el balón del defensor español Pau Torres y, presionado por Cody Gakpo, intentó devolverle el pase. La imprecisión fue aprovechada por Mohamed Salah, quien solo tuvo que empujar la pelota al arco vacío.

Blooper inesperado de Dibu y gol servido a Salah Blooper inesperado de Dibu y gol servido a Salah ESPn El segundo gol de Liverpool llegó a los 13 minutos del complemento, luego de un disparo de Ryan Gravenberch, asistido por Alexis Mac Allister, que se desvió en un defensor y descolocó al arquero argentino.

Los números de Aston Villa y la próxima cita del Dibu Tras diez fechas disputadas, Aston Villa ocupa el puesto 11° de la Premier League con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Martínez ha sido titular en ocho de esos partidos, en los que recibió siete goles.