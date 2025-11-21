Un equipo del Viejo Continente, va a la carga por el Dibu Martínez y en el próximo mercado de pases negociaría con el Aston Villa para incorporarlo.

El gigante europeo que tiene en carpeta al Dibu Martínez y avanzaría en las negociaciones para ficharlo.

El futuro del Dibu Martínez en el Aston Villa es incierto. Luego de perder la subcapitanía por decisión de Unai Emery (el DT), el arquero marplatense no tiene confirmada su continuidad en el elenco de Birmingham durante el próximo mercado de pases.

En el anterior libro de transferencias, el campeón del mundo y bicampeón de América estuvo a un paso de llegar al Manchester United para reemplazar a André Onana. Sin embargo, los Diablos Rojos terminaron decantándose por Senne Lemmens.

Ahora, en las últimas horas, se conoció que un gigante del fútbol europeo viene a la carga por el Dibu Martínez. Según informó el Mail Sport, el Tottenham de Cuti Romero tiene intenciones de contratarlo.

El cuadro de Londres se encuentran disputando la Champions League, torneo que nunca conquistaron (si se consagraron campeones de la Europa League en 1972, 1984 y 2024). Ahora, con el objetivo de ser campeones de Europa, los Spurs "pretenden fichar a un arquero de clase mundial en enero".