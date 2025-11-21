Presenta:

El gigante europeo que tiene en carpeta al Dibu Martínez y avanzaría en las negociaciones para ficharlo

Un equipo del Viejo Continente, va a la carga por el Dibu Martínez y en el próximo mercado de pases negociaría con el Aston Villa para incorporarlo.

Luciano Chiapasco

El gigante europeo que tiene en carpeta al Dibu Martínez y avanzaría en las negociaciones para ficharlo.

X @AVFCOfficial

El futuro del Dibu Martínez en el Aston Villa es incierto. Luego de perder la subcapitanía por decisión de Unai Emery (el DT), el arquero marplatense no tiene confirmada su continuidad en el elenco de Birmingham durante el próximo mercado de pases.

En el anterior libro de transferencias, el campeón del mundo y bicampeón de América estuvo a un paso de llegar al Manchester United para reemplazar a André Onana. Sin embargo, los Diablos Rojos terminaron decantándose por Senne Lemmens.

Ahora, en las últimas horas, se conoció que un gigante del fútbol europeo viene a la carga por el Dibu Martínez. Según informó el Mail Sport, el Tottenham de Cuti Romero tiene intenciones de contratarlo.

dibu martínez aston villa
El Tottenham del Cuti Romero va a la carga por el Dibu Mart&iacute;nez.

El Tottenham va a la carga por el Dibu Martínez

El cuadro de Londres se encuentran disputando la Champions League, torneo que nunca conquistaron (si se consagraron campeones de la Europa League en 1972, 1984 y 2024). Ahora, con el objetivo de ser campeones de Europa, los Spurs “pretenden fichar a un arquero de clase mundial en enero”.

Por ahora no se discutieron cifras, ya que se trata solo de una posibilidad y aún no hubo conversaciones con la dirigencia del Aston Villa. Sin embargo, la misma fuente señaló que el Tottenham tiene en la mira al marplatense debido a que “Guglielmo Vicario ha mostrado algunos destellos esta temporada, pero no controla bien su área y suele quedar expuesto a penales en jugadas de pelota parada”.

