¿La Selección de Uruguay debe sacarse 2 estrellas del escudo? La tajante respuesta del presidente de la AUF

Ante el fuerte rumor de que la FIFA exigió que la Selección de Uruguay se quitara 2 de las 4 estrellas que luce, Ignacio Alonso fue contundente al respecto.

Un debate que no logra generar consenso entre las partes es el de la cantidad de Mundiales que ganó la Selección de Uruguay. Mientras el futbolero promedio en cualquier parte del mundo le contabiliza 2 (los de 1930 y 1950), en suelo charrúa sostienen a rajatabla que conquistaron 4, ya que contabilizan los oros olímpicos de 1924 y 1928.

Esta discusión ha tenido incontables capítulos a lo largo de los años, y en la última semana sumó uno nuevo. Es que trascendió con mucha fuerza el rumor de que la FIFA le exigirá a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se retiren 2 de las 4 estrellas que la Celeste luce en su camiseta y su escudo, aunque ninguna voz oficial se había expresado el respecto.

El presidente de la AUF negó que la FIFA haya pedido la quita de 2 estrellas El presidente de la AUF negó que la FIFA haya pedido la quita de 2 estrellas En ese sentido, en las últimas horas, quien alzó su voz sobre este tema fue Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en una entrevista que le concedió a Telemundo. Al ser consultado por la veracidad de la mencionada versión, lo negó rotundamente: "No hay nada de la FIFA que nos vaya a sacar estrellas. Nada ha venido", aseguró.

"Pasa que esto ya lo hablamos en el Mundial anterior. Cuando estaba el proceso de la confección de la ropa apareció con la marca anterior (Puma) un cuestionamiento. Se habló y fue claro: FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas de Uruguay", sostuvo Alonso, poniéndole un punto final al tema por lo que quedaba de nota.