La fuerte banca de un jugador de Uruguay a Marcelo Bielsa a meses del Mundial 2026: "Todos estamos con él"

Guillermo Varela, defensor de la Selección de Uruguay y de Flamengo, respaldó a Bielsa como DT y dio su opinión sobre el quiebre en el vestuario charrúa.

La Selección de Uruguay atraviesa un complicado momento futbolístico, el cual lleva aproximadamente un año y medio, tras la Copa América 2024. Todo comenzó luego de las explosivas declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, las cuales despertaron una serie de versiones encontradas y produjeron un quiebre en el vestuario, lo que afectó muy notoriamente el desempeño deportivo.

El pobre rendimiento y la delicada situación interna genera una gran preocupación a falta de 7 meses del Mundial 2026, en el que tocará enfrentar a España en primera fase y, muy probablemente, a Argentina en 16avos. En medio de este complicado panorama, Guillermo Varela, jugador de la Celeste, salió a bancar públicamente al Loco.

Guillermo Varela bancó a Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElEspectadorUy/status/1999078922445619313?s=20&partner=&hide_thread=false “Ningún jugador dijo que no quería a Bielsa. Al contrario. Estamos todos con Marcelo. El problema es solo futbolístico. Los problemas de convivencia fueron antes y ya quedaron atrás”



Guillermo Varela en La Mañana del Fútbol por . "Futbolísticamente, Uruguay no está atravesando un buen momento, pero no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante con la calidad de jugadores que tenemos. De acá en adelante, hay que mejorar", apuntó en primer término del defensor de 32 años en diálogo con El Espectador Deportes. Tras esto, se refirió a la situación del DT: "Nadie dijo que no quería a Bielsa en la interna. Al contrario, todos estamos con Marcelo como él nos ha apoyado en otro momento. El problema pasa por una cuestión futbolística".

"Quizá las cosas que ya hemos vivido, que se habló de que estábamos en un mal momento como convivencia, fue antes. De ahí para adelante fue todo ganancia, hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia", aseguró el zaguero, que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo.

Cuándo se produjo el quiebre en Uruguay En ese sentido, indicó cuándo se produjo para él el quiebre en el vestuario charrúa entre Bielsa y buena parte del plantel: "Fue cuando salieron jugadores a decir cosas, por el clima que se generó y la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás, hubo una queda del equipo por todo lo que se habló. Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco".