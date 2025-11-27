El ultimátum de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Bielsa, en medio de la polémica sobre su continuidad
Tras los rumores sobre una posible salida, la AUF publicó un comunicado donde le dejó un fuerte aviso a Marcelo Bielsa de cara a su futuro.
Marcelo Bielsa sigue siendo muy cuestionado por toda Uruguay. El entrenador de la Celeste fue criticado despiadadamente por todos los medios tras la estrepitosa derrota por 5-1 frente a Estados Unidos en Tampa Bay por el último amistoso del 2025.
A partir de esta derrota, el dilema comenzó a crecer y los rumores sobre una posible renuncia del Loco eran cada vez más grandes. Sin embargo, el pasado jueves por la noche, el entrenador llevó a cabo una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo en donde confirmó su continuidad de cara al Mundial 2026.
"La misma (fuerza) desde el primer día para seguir en la Selección de Uruguay hasta el Mundial. Si en algún momento me plantié que no debía continuar, no fue en este momento. Tengo contacto con los jugadores, no me guío por trascendidos. Si los jugadores quieren que me vaya es muy sencillo, vienen y me dicen ´Mire, Bielsa, queremos que se vaya”, sentenció.
El ultimátum de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Marcelo Bielsa
Ahora, en las últimas horas, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), publicó un comunicado donde informó que habrá cambios de cara al futuro y le dejó un tremendo ultimátum a Bielsa: "El Comité Ejecutivo de la AUF y su Presidente han mantenido reuniones con el Director Deportivo y el Entrenador de la Selección Mayor. En las mismas se evaluó la realidad deportiva actual del equipo en relación al próximo Mundial. Se obtuvieron conclusiones sobre lo que debe ser corregido", comenzó el escrito.
"Se decidieron también los pasos a seguir para implementar las soluciones que se consideran necesarias. El cuerpo técnico desarrollará las actividades que correspondan", concluyó el escrito divulgado por el ente madre del fútbol uruguayo que contó con las firmas de Ignacio Alonso (Presidente de la AUF), Jorge Giordano (Director de Selecciones) y Marcelo Bielsa (Director Técnico).