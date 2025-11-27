El ultimátum de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Bielsa, en medio de la polémica sobre su continuidad

Tras los rumores sobre una posible salida, la AUF publicó un comunicado donde le dejó un fuerte aviso a Marcelo Bielsa de cara a su futuro.

El ultimátum de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Marcelo Bielsa, en medio de la polémica sobre su continuidad.

Marcelo Bielsa sigue siendo muy cuestionado por toda Uruguay. El entrenador de la Celeste fue criticado despiadadamente por todos los medios tras la estrepitosa derrota por 5-1 frente a Estados Unidos en Tampa Bay por el último amistoso del 2025.

A partir de esta derrota, el dilema comenzó a crecer y los rumores sobre una posible renuncia del Loco eran cada vez más grandes. Sin embargo, el pasado jueves por la noche, el entrenador llevó a cabo una conferencia de prensa en el Estadio Centenario de Montevideo en donde confirmó su continuidad de cara al Mundial 2026.

"La misma (fuerza) desde el primer día para seguir en la Selección de Uruguay hasta el Mundial. Si en algún momento me plantié que no debía continuar, no fue en este momento. Tengo contacto con los jugadores, no me guío por trascendidos. Si los jugadores quieren que me vaya es muy sencillo, vienen y me dicen ´Mire, Bielsa, queremos que se vaya”, sentenció.

Bielsa confirmó que seguirá al frente de Uruguay El ultimátum de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Marcelo Bielsa Ahora, en las últimas horas, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), publicó un comunicado donde informó que habrá cambios de cara al futuro y le dejó un tremendo ultimátum a Bielsa: "El Comité Ejecutivo de la AUF y su Presidente han mantenido reuniones con el Director Deportivo y el Entrenador de la Selección Mayor. En las mismas se evaluó la realidad deportiva actual del equipo en relación al próximo Mundial. Se obtuvieron conclusiones sobre lo que debe ser corregido", comenzó el escrito.