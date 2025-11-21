El sincericidio de Marcelo Bielsa: por qué se definió como "tóxico"

Marcelo Bielsa dio una conferencia de casi dos horas en Uruguay donde, además de anunciar su continuidad, reflexionó sobre su intensa manía como DT.

Si Marcelo Bielsa ya era visto de reojo en la Selección de Uruguay, la durísima goleada 1-5 ante Estados Unidos en el último amistoso de 2025 dejó al DT argentino al borde del abismo. Pero cuando parecía que estaba todo dado para anunciar el fin de ciclo debido a la inmensa ola de críticas de los medios e hinchas charrúas, el Loco se mostró más firme que nunca y confirmó su continuidad en el cargo.

El entrenador de la Celeste brindó una exhaustiva conferencia de casi dos horas en la que se responsabilizó por la lapidaria caída frente al combinado yankee y dejó varias frases para reflexionar. En ese contexto, uno de los momentos más interesantes fue cuando se catalogó como "tóxico" en el ambiente del fútbol.

Por qué Marcelo Bielsa se definió como "tóxico" "Yo siempre digo una palabra: yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos que sólo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto", explicó Bielsa, enfatizando sobre el alto nivel de exigencia que siempre lo caracterizó.

A su vez, para respaldar el discurso, el técnico de 70 años sentenció: "Yo lo vivo como un karma... ¿Saben en qué se basa esa conducta? En el miedo. Uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar, pregúntenselo a cualquier entrenador".