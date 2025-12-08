¿4 o 2? Luis Suárez marcó su postura respecto de la cantidad de Mundiales que tiene Uruguay y generó polémica

A Luis Suárez le preguntaron por los Mundiales ganados por la Selección de Uruguay y sorprendió a todos con su respuesta.

Luis Suárez es, sin dudas, el mayor ídolo de la historia moderna de la Selección de Uruguay y uno de sus máximos referentes de todos los tiempos. Campeón de la Copa América 2011, máximo artillero histórico con 69 goles y el segundo jugador con más presencias, con un total de 143, aun así no se salva de las críticas.

Una de las mayores polémicas que rodean a la Celeste es la cantidad de Copas del Mundo que ganó. Si bien todos le contabilizan 2 (las de 1930 y 1950), incluida la FIFA, ellos se atribuyen 4, ya que le dan el mismo valor a los oros conseguidos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, razón por la cual llevan 4 estrellas encima de su escudo.

Luis Suárez generó polémica con su opinión sobre los Mundiales de Uruguay Luis Suárez generó polémica con su opinión sobre los Mundiales de Uruguay Sin embargo, parece ser que dicha apreciación no se extiende a todos los uruguayos por igual, ya que el propio Pistolero, un héroe nacional para los charrúas (y de Nacional, al que volvería en 2026), no saca pecho con las dos históricas preseas olímpicas. Al menos así lo expresó en un video de TikTok que grabó con el creador de contenido argentino Juan De Montreal.

En el mismo, hicieron un juego comparando ciertos aspectos en los que compiten los dos países rioplatenses, y en un momento pusieron en cuestión quién tenía más Mundiales, si Uruguay o Argentina. "Nosotros tenemos 2 y nos otorgaron 2 más, pero yo no los cuento...", reconoció Lucho con total sinceridad.