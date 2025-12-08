El entorno del Changuito Zeballos desmintió a Úbeda tras el polémico cambio en Boca-Racing: "Todo tocuen..."

Luego de que Úbeda justificara su decisión diciendo que Zeballos "estaba cansado" desde un sector vinculado al futbolista salieron con los tapones de punta.

El entorno de Zeballos, contra Úbeda por su justifación tras el insólito cambio.

La derrota 0-1 ante Racing todavía duele en Boca, pero la bronca principal no pasa solo por la eliminación: el cambio de Exequiel Zeballos sigue encendiendo la mecha en todo el mundo Xeneize. El polémico movimiento de Claudio Úbeda abrió otro frente inesperado a parte del repudio de los hinchas en la Bombonera y la furiosa reacción de Leandro Paredes.

“Estábamos viendo con gestos que se veían en Exequiel es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos", explicó el DT xeneize en conferencia de prensa.

El lapidario posteo del entorno de Zeballos tras el polémico cambio de Úbeda Sin embargo, esa justificación no terminó de convencer y, horas después, desde el entorno del extremo santiagueño salieron a desmentirlo con una frase lapidaria.

Desde su Instagram, Rorro Carballo, ligado a la empresa que trabaja con el Changuito, publicó una historia en la que apuntó directo a Úbeda y sembró más dudas sobre el episodio que generó el fastidio de la gente. "No estaba cansado... Todo tocuen...", escribió con ironía, junto a una foto del instante del cambio.