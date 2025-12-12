La emocionate anécdota que recordó Scaloni en el homenaje al Maestro Tabárez: "La guardo en mi corazón"

Lionel Scaloni es hoy uno de los entrenadores más consagrados de todo el mundo y el que más tiempo lleva en un seleccionado nacional en Sudamérica. Sin embargo, hasta hace unos pocos años, quien ostentaba ese honor era Óscar Tabárez, que logró dejar una huella imborrable en la Selección de Uruguay.

En 2021, el Maestro fue despedido por malos resultados después de 15 años ininterrumpidos en la Celeste, tras su regreso en 2006 (ya había tenido un primer ciclo entre 1988 y 1990). Sin embargo, eso no logró manchar su inmenso legado, el cual fue reconocido esta semana con un merecido homenaje.

El mensaje de Lionel Scaloni para el Maestro Tabárez El mensaje de Lionel Scaloni para el Maestro Tabárez Del mismo participaron numerosas leyendas del fútbol uruguayo y sudamericano. Entre ellos, se hizo presente a través de un video grabado el entrenador de Argentina, quien le dejó un mensaje al histórico DT charrúa: "Quería participar de tu homenaje, creo que es muy merecido por todo lo que hiciste por el fútbol y por el fútbol uruguayo", comenzó el vigente campeón del mundo.

Entonces, rememoró una anécdota de la primera vez que se enfrentaron como técnicos, en un amistoso que finalizó 2-2: "Nunca olvidaré tus palabras cuando jugamos en contra y me dijiste que yo tenía vivencias y no experiencias, y que eso es lo más importante en el fútbol. La guardo en mi corazón", relató.