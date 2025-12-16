El emotivo video que posteó el Deportivo Maipú para celebrar sus 98 años

Deportivo Maipú cumple este 16 de diciembre 98 años de video y lo recordó con un repaso por su historia. Mirá el video.

Deportivo Maipú está de festejo. Es que este 16 de diciembre de 2025 cumple 98 años de vida y lo quiere celebrar a la altura de la circunstancias, porque sin dudas atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, en lo institucional y en lo deportivo.

Este martes, a través de sus redes sociales, desde el club compartieron un emotivo video para celebrar el aniversario de la institución, con un repaso por la historia, con imágenes de un pasado glorioso y de un futuro prometedor, con grandes objetivos por delante.

"Hace 98 años nació un sueño que nunca dejó de latir. Un sueño que une a un pueblo, que forja identidad y que crece con cada hincha, cada familia y cada generación. 98 años de pasión, trabajo y orgullo Cruzado", reza el texto que acompaña el video.

Al mismo tiempo, destaca: "Hoy celebramos nuestra historia… y seguimos avanzando hacia algo aún más grande. CAMINO AL CENTENARIO. Juntos, como siempre".