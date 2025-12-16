¡Bombazo en Racing! La tremenda oferta de Milito a Gustavo Costas que ni el DT imaginaba
El representante de Costas y el tesorero de Racing se reunieron para negociar la renovación del contrato, y desde la dirigencia sorprendieron con la propuesta.
Racing finalizó un buen 2025 en el que fue protagonista y peleó hasta instancias definitorias en casi todos los torneos importantes que jugó, pero se quedó con el sinsabor de no poder coronar en ninguno (salvo la Recopa Sudamericana a principios de año). Igualmente, el gran trabajo de Gustavo Costas es reconocido, por lo que su continuidad sería lógica.
Su vigente contrato vencía al final de diciembre y, según se venía hablando, había intenciones de renovarlo por un año más, hasta fines de 2026, razón por la cual este martes se reunieron Jito Alonso, representante del DT, y Diego Cifarelli, tesorero del club. Sin embargo, el mánager terminó llevándose una gran sorpresa con la propuesta que le pusieron sobre la mesa.
Milito le ofreció a Gustavo Costas renovar hasta el final de su mandato en 2028
Es que no le ofrecieron estirar el vínculo por una temporada más, sino hasta el final del mandato de Diego Milito como presidente de la institución, el cual concluye en 2028. Ni el agente ni el entrenador se esperaban este escenario, y ahora les quedó la pelota a ellos para evaluarlo y dar una respuesta.
Hace casi un año, el 20 de diciembre del 2024, tras la gran campaña de la Academia y la conquista de la Copa Sudamericana, y a los pocos días de la asunción del Príncipe como mandamás blanquiceleste, se había anunciado la primera renovación de Costas hasta el cierre del 2025.
Ahora, tras un nuevo buen año de Racing con él a cargo del equipo y con el apoyo mayoritario de los hinchas para con el DT, Milito decidió ir más allá y dejar bien en claro su plena confianza en su trabajo. Sea cual sea la respuesta, ya se da por hecho que en 2026 continuará con el mismo cuerpo técnico. El mercado de pases será vital para cumplir con las expectativas y que todo el pueblo académico pueda volver a gritar campeón.