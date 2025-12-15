Conmebol publicó el Ranking de Clubes 2026: cómo quedaron River, Boca, Racing y los demás argentinos

La Conmebol dio a conocer la clasificación de los equipos sudamericanos para la próxima temporada, con 3 cuadros argentinos en el top 10 y 7 en el top 30.

Conmebol dio a conocer el Ranking de Clubes actualizado, que será clave para los sorteos de Libertadores y Sdamericana.

La Conmebol anunció este lunes el Ranking de Clubes que se utilizará para la temporada 2026 y que servirá para definir los bombos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios cambios en la parte alta de la tabla y también para los equipos argentinos.

Lo más destacado fue que River Plate pasó de ocupar la cima de la clasificación al tercer puesto, dejando a Palmeiras como líder y Flamengo como escolta luego de la final disputada entre ambos que terminó con la victoria del Mengao.

El top 30 del Ranking Conmebol 2026 Ranking Conmebol 2026 Por su parte, la ausencia de Boca Juniors en la pasada edición del certamen más importante del continente generó que caiga una posición más y quede ubicado en el cuarto lugar. Aun así, los dos elencos argentinos serán cabeza de serie en las distintas competencias internacionales.

No obstante, Racing recibió una gran noticia y es que pasó a integrar el prestigioso top 10 de la lista. La Academia pasó de ocupar el duodécimo puesto al noveno tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, y salir campeón de la Sudamericana 2024.

Estudiantes, Lanús, Independiente y Vélez, también en el top 30 En tanto, Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura, se ubicó 18°, mientras que Lanús, ganador de la Sudamericana, alcanzó la vigésimo primera plaza, Independiente en la vigésimo cuarta y Vélez se situó en la vigésimo sexta.