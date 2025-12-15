El homenaje de Chapecoense a Atlético Nacional por el décimo aniversario de la tragedia

En 2026 se cumplirán 10 años del accidente que acabó con la vida de casi todo el plantel de Chapecoense camino a la final de la Sudamericana ante Atl. Nacional.

El 28 de noviembre se cumplieron 9 años de la tragedia del Vuelo 2933 de LaMia, en el que el avión que llevaba al plantel de Chapecoense a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 se estrelló en la ciudad de La Unión, Antioquia. El saldo: la muerte de 71 personas de las 77 que lo abordaban.

Del equipo solo sobrevivieron 3 futbolistas: Alan Ruschel, Neto y Jakson Follmann, a quien debieron amputarle una pierna. El hecho, que conmovió a todo el mundo del fútbol, llevó a que Atlético Nacional, su rival en aquella final, en un gesto de inconmensurable grandeza, solicitara que el cuadro brasileño fuera declarado campeón, pedido que al que accedió la Conmebol.

Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa OF.1 da temporada será um símbolo de história e gratidão.



Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz… pic.twitter.com/vHnvEihNvr — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 15, 2025



Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz… pic.twitter.com/vHnvEihNvr — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 15, 2025 Este doloroso episodio, y la actitud del elenco paisa ante el mismo, hizo que ambos clubes se hermanaran. Y como retribución a los Verdolagas de Medellín, el Verdao de Santa Catarina hizo público este lunes un sentido homenaje: para la temporada 2026, que marcará su regreso al Brasileirao Serie A tras 5 años en el ascenso, y en consideración del que será el décimo aniversario de la tragedia, en vez de utilizar una camiseta titular totalmente verde (como la que usa siempre), vestirá una a rayas verdes y blancas, como la de los colombianos.

"En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la primera camiseta de la temporada será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso", reza el posteo que anuncia la nueva indumentaria. Y cierra con una consigna escrita tanto en español como en portugués: "Para siempre hermanos".