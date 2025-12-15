La llamativa postura de Frank Darío Kudelka al recordar el escándalo con Gariano en Barracas-Huracán: "Prefiero no..."

Frank Darío Kudelka, que se despidió de Huracán tras el bochornoso 1-1 ante Barracas, habló sobre aquel encuentro que finalizó con su encontronazo con Gariano.

El Torneo Clausura finalizó este sábado con la consagración de Estudiantes. Un mes antes, lo que finalizaba era la fase regular, cuya última fecha se vio envuelta en un fuerte escándalo con el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán, que dejó a los Quemeros fuera de los playoffs y dio por finalizado el ciclo de Frank Darío Kudelka.

El arbitraje de Andrés Gariano en aquel encuentro fue nefasto, cobrándole al Guapo 2 penales inexistentes que condicionaron el resultado final. Y para redondear el papelón, terminó amenazando e invitando a pelear al DT del Globo cuando fue a reclamarle tras la conclusión del encuentro, episodio que tendría un segundo round con el informe arbitral.

Frank Darío Kudelka rompió el silencio tras su salida de Huracán Frank Darío Kudelka rompió el silencio tras su salida de Huracán Este lunes, un mes después del bochorno, el entrenador de 64 años rompió el silencio, pero prefirió mantener la cautela: "Mis sentimientos sobre ese partido me los guardo para mí. No quiero hacer ninguna consideración pública, no por miedo a nada, sino por que considero que muchas veces el silencio, al menos a mí, me da mucha tranquilidad. Yo hablé donde y con quienes tenía que hacerlo, como corresponde y estoy muy tranquilo con eso", apuntó en primer término.

"Yo creo que esto es algo mucho más macro, más amplio que lo que respecta a Huracán o a mí. Yo no voy a ser un partícipe con mis opiniones públicas", agregó en la misma sintonía. Y cuando le preguntaron particularmente sobre Gariano, continuó con la misma postura: "Prefiero comprenderlo...", sostuvo sin profundizar sobre el tema.

Kudelka descartó volver en un futuro a Huracán Kudelka Frank Darío Kudelka no tendrá un cuarto ciclo en Huracán. Fotobaires Por otro lado, cuando le consultaron si tiene en mente tomarse una nueva revancha en Parque Patricios, lo descartó contundentemente: "Ya está. No es que no me gustaría. No soy hincha de Huracán, pero me ha dado tanta satisfacción dirigirlo... 3 veces lo dirigí (de 2013 a 2014, de 2020 a 2021 y de 2024 a 2025). Me he hecho tan amigo de Huracán en mi intimidad... Los dirigentes son unas personas maravillosas. Ahora decidimos no seguir el vínculo", aseguró Kudelka.