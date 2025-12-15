Explosivos "likes" de Di María a dos publicaciones contra Verón y Estudiantes: "Son ingleses, caretas y..."

Ángel Di María reaccionó en Instagram tras la consagración de Estudiantes y dejó señales claras con interacciones y una historia sugestiva.

Ángel Di María reapareció en el centro de la escena, esta vez fuera de la cancha. Tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura frente a Racing, el mediocampista de Rosario Central le dio “me gusta” a dos publicaciones muy duras contra el Pincha y Juan Sebastián Verón, vinculadas al polémico episodio del pasillo de espaldas y su posterior reacción al recibir las medallas de campeón de parte del Chiqui Tapia.

El primero de los posteos, realizado por la cuenta partidario canalla @derosarioydecentralok, apuntó directamente a la interna dirigencial. “Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA”, decía parte del texto al que Di María reaccionó con un like, al igual que su esposa Jorgelina Cardoso. La misma publicación agregaba: “Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos”.

Likes Di María Los likes que le puso Ángel Di María a la publicación contra Estudiantes y Verón. Foto: captura de Instagram. En otra imagen compartida por la misma cuenta, el campeón del mundo volvió a interactuar con un “like”, así como también su pareja. “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas”, señalaba el mensaje que volvió a contar con el respaldo virtual del futbolista.

Poco después, Di María sumó una historia en su cuenta personal de Instagram con una frase que no pasó inadvertida. “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al fin, la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”, escribió, sin mencionar nombres propios, pero en clara sintonía con sus interacciones previas.

La historia de Instagram que subió Di María luego de los likes Di María historia La frase que subió Di María a su historia de Instagram luego de darle likes a dos polémicos posteos. @angeldimariajm La génesis del conflicto entre Rosario Central y Estudiantes El conflicto tiene como origen el partido de octavos de final del Torneo Clausura, cuando Estudiantes le hizo el pasillo de campeón a Rosario Central, pero de espaldas, tras desconocer la supuesta votación que había proclamado al Canalla como campeón de Liga. Aquella imagen recorrió el país y profundizó el cruce entre Verón y la AFA.