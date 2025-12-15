La pésima noticia que recibió el plantel de Estudiantes tras ganarle el campeonato a Racing

Tras consagrarse en el Torneo Clausura, se confirmó la grave lesión de uno de los futbolistas más regulares de Estudiantes en la temporada.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura y jugará la final del Trofeo de Campeones frente a Platense el próximo sábado.

Mientras Estudiantes sigue celebrando el campeonato que obtuvo frente a Racing, en las últimas horas recibió una noticia que golpeó de lleno al plantel. Santiago Arzamendia sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha y deberá ser operado en los próximos días.

El lateral zurdo paraguayo, titular en la final, fue víctima de una durísima entrada de Juan Nardoni en una jugada que no fue sancionada como infracción. Tras la acción, quedó tendido en el piso con evidentes gestos de dolor y fue reemplazado de inmediato. Más tarde se lo vio con un estabilizador, sin poder apoyar la pierna derecha.

La brutal entrada de Nardoni que le provocó la lesión a Arzamendia La brutal patada de Nardoni a Arzamendia La brutal patada de Nardoni a Arzamendia. Imagen: captura de TV. Arzamendia, de 27 años, venía siendo uno de los futbolistas más regulares del Pincha en la temporada. En 2025 disputó 42 partidos y convirtió dos goles. La recuperación demandará entre seis y ocho meses, lo que claramente pone en duda su presencia en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay.

Así se retiró Santiago Arzamendia del Madre de Ciudades Así se retiró Santiago Arzamendia del Madre de Ciudades. Olé A este problema se sumó el de Tiago Palacios, que tampoco pudo completar la final por una molestia muscular. El mediocampista se realizará estudios médicos, aunque todo indica que se trataría de un desgarro y no llegaría a la final del Trofeo de Campeones ante Platense del próximo sábado.