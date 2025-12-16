Atento, Racing: La decisión que Gustavo Costas le comunicará a Milito tras perder la final del Clausura

Tras caer en la final del Clausura ante Estudiantes, el entrenador se reunirá con el presidente de Racing para comunicarle un importante decisión.

La decisión que Gustavo Costas le comunicará a Diego Milito y toda la dirigencia de Racing tras perder la final ante Estudiantes.

Los hinchas, Gustavo Costas y el plantel de Racing siguen masticando la bronca tras la dolorosa derrota en la final del Torneo Clausura. La Academia estuvo a tres minutos de consagrarse campeón frente a Estudiantes, pero un gol de Guido Carrillo a los 48 del ST mandó el partido al alargue.

Al no sacarse ventaja en los 30 minutos, el nuevo campeón del fútbol argentino se decidió desde el punto penal y en una serie para el infarto, Franco Pardo erró el penal definitivo que coronó al equipo de Eduardo Domínguez como el nuevo monarca del certamen local. Además, se clasificó a la Copa Libertadores y mandó a la Academia a la Sudamericana.

A pesar de que aún siguen procesando la durísima caída, Gustavo Costas ya dejó eso en el pasado y está enfocado en lo que será la pretemporada 2026 donde buscará volver a conseguir un título y darle la alegría que se merecen todos los hinchas del elenco de Avellaneda.

La decisión que Gustavo Costas le comunicará a la dirigencia de Racing Es por ello que en las próximas horas, se dará una reunión entre el DT, Diego Milito, presidente del club y Diego Cifarelli, tesorero del club, para que el técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 les comunique que seguirá en el cargo hasta diciembre de 2026 y terminen de definir los detalles económicos del contrato que vencía a fin de temporada.