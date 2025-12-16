Atento, Racing: La decisión que Gustavo Costas le comunicará a Milito tras perder la final del Clausura
Tras caer en la final del Clausura ante Estudiantes, el entrenador se reunirá con el presidente de Racing para comunicarle un importante decisión.
Los hinchas, Gustavo Costas y el plantel de Racing siguen masticando la bronca tras la dolorosa derrota en la final del Torneo Clausura. La Academia estuvo a tres minutos de consagrarse campeón frente a Estudiantes, pero un gol de Guido Carrillo a los 48 del ST mandó el partido al alargue.
Al no sacarse ventaja en los 30 minutos, el nuevo campeón del fútbol argentino se decidió desde el punto penal y en una serie para el infarto, Franco Pardo erró el penal definitivo que coronó al equipo de Eduardo Domínguez como el nuevo monarca del certamen local. Además, se clasificó a la Copa Libertadores y mandó a la Academia a la Sudamericana.
A pesar de que aún siguen procesando la durísima caída, Gustavo Costas ya dejó eso en el pasado y está enfocado en lo que será la pretemporada 2026 donde buscará volver a conseguir un título y darle la alegría que se merecen todos los hinchas del elenco de Avellaneda.
La decisión que Gustavo Costas le comunicará a la dirigencia de Racing
Es por ello que en las próximas horas, se dará una reunión entre el DT, Diego Milito, presidente del club y Diego Cifarelli, tesorero del club, para que el técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 les comunique que seguirá en el cargo hasta diciembre de 2026 y terminen de definir los detalles económicos del contrato que vencía a fin de temporada.
Hace unas semanas, en una entrevista, Costas dejó entrever su intención de continuar en el puesto. Lo hizo al comentar que Federico, su hijo y principal preparador físico del plantel, ya había empezado a planificar la pretemporada, que dará inicio el 3 de enero en el Cilindro y que, muy probablemente, pocos días más tarde tenga su etapa más exigente en el CIDE, el Complejo Internacional de Ciudad del Este, en Paraguay, donde el equipo ya se entrenó en otras oportunidades.