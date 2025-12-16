Tras ser campeones con Platense, la dupla Orsi-Gómez dirigirá en otro club del fútbol argentino

A seis meses del histórico título con Platense, Favio Orsi y Sergio Gómez llegaron a un acuerdo para asumir en otro club de la Liga Profesional en 2026.

La salida de Favio Orsi y Sergio Gómez del banco de Platense a mitad de año fue un tanto confusa. Tras la consagración en el Torneo Apertura, que significó la primera estrella del Calamar en la máxima categoría, la dupla técnica sorprendió a todos al dar un paso al costado y, desde entonces, no volvieron a dirigir.

Si bien tuvieron ofertas sobre la mesa (incluso se especuló con una posible vuelta a Vicente López), a los entrenadores no los convenció ningún proyecto deportivo y estuvieron varios meses buscando un nuevo destino. Pero eso se terminó este martes, cuando se supo que ya tienen todo arreglado para asumir en un club de la Liga Profesional.

La dupla Orsi-Gómez vuelve a dirigir: llegaron a un acuerdo de palabra con Newell's Según confirmó el periodista César Luis Merlos, Orsi y Gómez llegaron a un acuerdo total para ser los flamantes técnicos de Newell's a partir de 2026. La noticia llegó justo después de la asunción de Ignacio Boero como presidente leproso tras el contundente triunfo en las elecciones del pasado domingo.

Favio Orsi y Sergio Gómez son los nuevos entrenador de Newell's.

*El acuerdo ya es total y firmarán hasta diciembre de 2026. #TratoHecho

— César Luis Merlo (@CLMerlo) December 16, 2025 La nueva dirigencia tenía como principal candidato a Martin Anselmi, pero las charlas no prosperaron porque el ex DT del Porto exigía un gasto alto en refuerzos para nutrir al plantel rosarino. A partir de ahí se agilizó la negociación con la dupla, quienes asumirán en reemplazo del Ogro Fabbiani y el posterior interinato de Lucas Bernardi.