¡Insólito! Vélez anunció la renovación de un jugador y, por error, filtró el salario que percibirá por mes

Matías Pellegrini extendió su contrato con Vélez, pero el club reveló sin querer su sueldo y eso tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.

Vélez comenzó con el rearmado del plantel de cara al 2026. Por pedido de Guillermo Barros Schelotto, la dirigencia empezó a asegurar la continuidad de jugadores que el técnico considera fundamentales para el equipo y uno de ellos es Matías Pellegrini, quien quedaba libre el 31 de diciembre y extendió su contrato por un año más.

Vélez filtró sin querer el nuevo salario de Matías Pellegrini El delantero de 25 años, surgido en Estudiantes y con pasado en Inter Miami y New York City de la MLS, puso el gancho por los próximos doce meses con la institución de Liniers, pero la noticia tomo mucha repercusión en redes por un motivo insólito: el club reveló su salario en el video publicado en las redes sociales, que luego, por razones obvias, debió borrar.

A pesar de actuar con rapidez, el número acordado con Pellegrini quedó en total evidencia. El monto que figuraba en el convenio es de 13.657.108 pesos por mes, una cifra que generó fuerte repercusión entre los hinchas y los distintos usuarios que se hicieron eco del error del Fortín.