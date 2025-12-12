Boca supercampeón en Reserva, le ganó 2-0 a Vélez y se quedó con el Trofeo de Campeones

Boca derrotó por 2 a 0 a Vélez y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, en el partido disputado esta noche, en el estadio Florencio Sola de Banfield. Los goles fueron convertidos por el delantero Iker Zufiarre, con un cabezazo en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, y el volante Lautaro Bianco, cuando iban 43 minutos del complemento.

El Xeneize, que se había quedado con el Torneo Clausura en la semana pasada tras derrotar a Gimnasia en el mismo estadio, se consagró como el mejor equipo de reserva del año, habiendo vencido en la final a Vélez , vigente campeón del Apertura.

¡ , ! La Reserva venció a Vélez por 2 a 0 y se quedó con el Trofeo de Campeones pic.twitter.com/b7RYHmxGfH

Las primeras llegadas del partido fueron del Fortín, con un remate por derecha del enganche Bautista Ramírez, que salió alto, y una buena jugada individual del extremo Damián Domínguez, que salió desde el medio hacia la izquierda y disparó cruzado, aunque no pudo superar al arquero Leandro Brey.

El primer gol de la noche llegó en el segundo minuto de descuento de la primera mitad, con un córner al primer palo que fue anticipado por el delantero Iker Zufiarre, que prolongó la pelota cambiándole el poste, ante la salida del arquero, y puso el 1-0.

El gol de Zufiarre para el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1999265344964194427&partner=&hide_thread=false BOCA SE PUSO EN VENTAJA POR ARRIBA Iker Zufiaurre le ganó a todos en el área y de cabeza puso el 1-0 ante Vélez en la final del Trofeo de Campeones en Reserva



Viví el Torneo #ProyecciónxTNTSports y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/0oHhKBAi6w — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 11, 2025

Boca tuvo la primera llegada del complemento antes del primer minuto de juego, con un desborde por derecha y remate alto de Zufiarre, que fue contenido por el arquero Álvaro Busso. Un minuto más tarde, el atacante velezano Francisco Pozzo pudo controlar dentro del área grande y remató, aunque le faltó comodidad y su tiro, abriendo el pie derecho, se fue cerca del poste.

A los 27 minutos de la segunda mitad, un cabezazo del atacante Leonel Flores y posterior remate ante el rebote del arquero fue despejado sobre la línea por el defensor Lucio Valdez.

A los 43 minutos, el volante Lautaro Bianco recibió y avanzó por izquierda, con una definición baja al primer palo que sentenció el triunfo Xeneize.

Bianco puso el 2-0 final

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1999280905412620571&partner=&hide_thread=false LO LIQUIDÓ BOCA SOBRE EL FINAL Asistencia de Aranda y definición de Bianco para el 2-0 ante Vélez en la definición del Trofeo de Campeones de Reserva



Viví el Torneo #ProyecciónxTNTSports y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UUhMaVJ1Ha — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 12, 2025

Fuente: NA