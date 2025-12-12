Día del Hincha de Boca: qué actividades habrá hoy y por qué se celebra el 12/12

Como sucede cada 12 de diciembre, Boca Juniors volverá a vivir una jornada especial dedicada a su gente. Hoy, el club realizará una nueva edición del Día del Hincha , una fecha que se convirtió en tradición y que convoca a miles de simpatizantes año tras año.

Aunque el plantel está de vacaciones y todavía no hay definiciones respecto al futuro de Claudio Úbeda , la dirigencia decidió abrir nuevamente la Bombonera para que los socios puedan disfrutar de una tarde cargada de emociones y mística azul y oro.

La celebración comenzará a las 18, con ingreso habilitado para abonados —categoría que incluso podría ampliarse en las próximas horas—, mientras que las puertas del estadio se abrirán desde las 17 para ordenar el acceso del público.

Desde hace algunas temporadas, Boca opta por realizar el evento dentro del Alberto J. Armando para evitar concentraciones masivas en el espacio público. Es por eso que los históricos festejos en el Obelisco quedaron atrás, dando paso a una jornada más organizada pero igual de pasional.

La programación de este año incluirá música, animación y espectáculos en vivo. El grupo “Un poco de Ruido”, referente de la cumbia, será uno de los encargados de poner ritmo a la tarde, mientras que la tradicional murga “Los Amantes de La Boca ” sumará su color característico.

Si bien aún no se confirmó la presencia de Juan Román Riquelme ni de otros directivos, en el club no descartan alguna sorpresa para los hinchas. Tampoco está asegurado que algún futbolista interrumpa sus vacaciones para asistir, aunque la expectativa se mantiene alta.

riquelme boca No está confirmada la presencia de Riquelme en la Bombonera. Fotobaires

Un año sin títulos y expectativas por el futuro del estadio

La fiesta también llega en un cierre de temporada particular. Boca no logró consagrarse en ninguna competencia y quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura, por lo que algunos hinchas esperan que la dirigencia aproveche la ocasión para brindar novedades sobre obras, reformas o el proyecto de ampliación de la Bombonera, que continúa bajo estricta reserva.

Aun así, el templo Xeneize volverá a iluminarse con luces, música y fuegos artificiales para celebrar un día que los fanáticos sienten como propio y que reafirma el vínculo identitario entre el club y su gente.

Por qué se celebra el 12/12 el Día del Hincha de Boca

La edición de este año marca la celebración número 13 del Día del Hincha de Boca. Su origen combina historia, tradición y un juego numérico que remite al legendario “jugador número 12”, un apodo que nació en 1925 durante la primera gira internacional de un equipo argentino.

Aquel viaje llevó a Boca por España, Alemania y Francia, donde disputó 19 partidos, con 15 triunfos —incluidos Real Madrid y Atlético de Madrid—, un empate ante Bayern Múnich y solo tres derrotas. La gira fue tan exitosa que la Asociación Argentina de Fútbol premió al club con una Copa de Honor.

En esa delegación viajó Victoriano Caffarena, un fanático que cumplió múltiples funciones: asistente del cuerpo técnico, masajista, utilero e incluso financiador parcial del recorrido. Su entrega lo convirtió en el “jugador número 12”, una denominación que con el tiempo se trasladó a la hinchada y que, desde los años 70, quedó asociada a “La 12”.

El carnet de socio de "Toto" Caffarena, el hincha que inmortalizó el apodo. El carnet de socio de "Toto" Caffarena, el hincha que inmortalizó el apodo.

Décadas más tarde, el 12/12/12 quedó instituido oficialmente como el Día del Hincha de Boca, impulsado por agrupaciones del club. Desde entonces, cada año se festeja esta fecha en la Bombonera, el Obelisco o distintos puntos del país, reafirmando el orgullo de pertenecer al mundo Xeneize.