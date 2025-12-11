Marcelo Delgado reveló el futbolista que Boca tiene en la mira para ficharlo en el mercado de pases: "Es un jugador..."

Durante su entrevista con Radio La Red, Marcelo "Chelo" Delgado confirmó que el Xeneize tiene a un extremo en la mira y desea ficharlo en el mercado de pases.

Boca atraviesa días de incertidumbre por la continuidad de Claudio Úbeda, quien parecía que tenía todo arreglado para seguir, pero Marcelo Delgado aclaró que nada está dicho aún.

Por su parte, mientras todo el plantel del Xeneize está de vacaciones, Juan Román Riquelme junto al Chelo comenzaron a planificar la lista de refuerzos de cara al 2026, donde el cuadro de la Ribera volverá a disputar la Copa Liberadores tras tres años de ausencia.

Marino Hinestroza, uno de los futbolistas que Riquelme tiene en carpeta Foto: Instagram @maarii_angulo Marino Hinestroza, uno de los futbolistas que Riquelme tiene en carpeta Foto: Instagram @maarii_angulo Ahora, en las últimas horas, se conoció el primer futbolista apuntado por la dirigencia de Boca para reforzar el ataque: Marino Hinestroza. El extremo de Atlético Nacional, quien ya estuvo en la órbita del Xeneize en otros mercado de pases, es del gusto del presidente del club, pero fue el Chelo Delgado quien confirmó que lo tienen en carpeta.

El Chelo Delgado confirmó que Hinestroza está en la lista de refuerzos de Boca para 2026 “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, reveló en diálogo con Radio La Red.