La racha negativa frente a Racing que buscará romper Estudiantes en la final del Clausura

Este sábado a las 21:00, Estudiantes y Racing definen al nuevo campeón del fútbol argentino, pero el Pincha buscará cortar con una larga sequía.

Este sábado a las 21:00 horas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata y Racing definirán al campeón del Torneo Clausura en lo que se espera que sea una final apasionante con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Pincha y la Academia ya se han visto las caras en varias series de eliminación, aunque la única final que jugaron entre sí la ganó el cuadro platense (Metropolitano 1967). No obstante, en el historial mata-mata la balanza se inclina a favor de la Academia de Costas.

De los 11 partidos que jugaron por eliminación directa, Racing ganó siete (Copa de Honor y octavos de Copa Competencia en 1915, Copa de Honor 1917, octavos de Copa Competencia 1933, semifinales de Copa Británica 1945, semifinales Liguilla pre-Libertadores 2015 y octavos de Copa Superliga 2019), mientras que Estudiantes triunfó en cuatro oportunidades (Copa Ramírez 1943, final Metropolitano 1967, semifinales Copa Libertadores 1968 y cuartos de final Nacional 1983).

Ahora, a un día de la final del Torneo Clausura, los dirigidos por Eduardo Domínguez no solo buscarán sumar una nueva estrella a su escudo y un trofeo a su vitrina sino que también intentarán romper una racha histórica frente a la Academia: no le ganan un partido mata a mata hace 38 años.