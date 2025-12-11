¡Bombazo! Miguel Ángel Borja no descartó jugar en Boca tras su salida de River

Desde Colombia y a días de su despedida de River Plate , Miguel Ángel Borja provocó el gran impacto en el fútbol argentino: no desestimó la posibilidad de jugar en Boca Juniors , una declaración impensada para un futbolista que ganó tres títulos con el Millonario.

En diálogo con ESPN, al colombiano le preguntaron sin rodeos: “Si te llama Román (Riquelme), ¿jugarías en Boca ?”. Borja , entre risas, buscó salir del paso: “No me pongas en esa”. Pero lejos de cerrar la puerta, terminó dejando abierta una posibilidad que sorprendió a todos.

El delantero desarrolló su postura con más claridad: “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se reía apenas escuchó. Uno no puede cerrar las puertas, decir ‘de esta agua no beberé’”. También comentó que ahora solo piensa en descansar y esperar “la mejor opción para mí y mi familia”.

Si bien la charla fue extensa, el momento más llamativo sin dudas fue en el que Borja habló sobre la posibilidad de vestir los colores del Xeneize. Finalmente, su hermano apareció en cámara y aprobó lo que sería un verdadero bombazo, algo que a los hinchas de River no les cayó para nada bien.

Borja habló tras su salida de River y sorprendió al no descartar a Boca

Borja habló tras su salida de River y sorprendió al no descartar a Boca

Borja recordó que Boca ya había intentado llevarlo tiempo atrás, antes de su paso por River . “Tuve contactos con gente del Consejo, después de la Copa América que se jugó en pandemia”, aseguró y explicó que su contrato con Palmeiras impidió que avanzara la negociación y que prefirió regresar a Junior por decisión personal. “Después fui a Gremio, regresé a Junior y se dio lo de River . Pero sí, tuve acercamiento por ellos y no se dio por cosas ajenas a lo deportivo”, reconoció.

El hermano de Borja habló sobre la posibilidad de que el delantero juegue en Boca

El hermano de Borja habló sobre la posibilidad de que el delantero juegue en Boca

La frase resonó fuerte en el mercado, especialmente porque su partida de River aún es reciente y muchos lo identifican con el ciclo que acaba de cerrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1994559667595612184&partner=&hide_thread=false Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

Un año difícil y la charla que definió su salida

Borja también habló del desgaste emocional que vivió durante 2025. Dijo que le “dolió salir de River sin título” y admitió que fue una temporada irregular: “No fue un buen año y soy el primero en darme fuerte”.

Recordó incluso un duro momento con su familia: “Fue complicado, Marcelo me ofreció parar y yo le dije que no, seguí trabajando de la mejor manera. La familia también se va dando cuenta del desgaste”.

Contó que mantuvo siempre una relación respetuosa con Marcelo Gallardo y que aceptó sin discutir la decisión final del técnico. “Yo siempre fui muy respetuoso con Marcelo, jamás le pedí seguir, o jugar”, afirmó. Y agregó cómo se enteró del final de su ciclo: “Gallardo me comunicó que no iba a seguir”.

Borja le dedica uno de sus goles a Marcelo Gallardo. Foto: TyC Sports Miguel Ángel Borja dio detalles sobre su salida de River y su relación con Marcelo Gallardo. Foto: TyC Sports

Miguel Ángel Borja y un futuro por definir

El colombiano reflexionó sobre las dificultades del año: “Hay momentos en que todo fluye como pez en el agua. Y hay otros que no sale nada”. Dijo que ese vaivén lo empuja a buscar continuidad para llegar en forma al Mundial.

Por eso analiza propuestas de distintos mercados: “Va a ser un año especial, tengo un par de opciones de Rusia y Países Bajos y también de México y Estados Unidos. Vamos a ver qué nos tiene preparado Dios. Los próximos 10 días van a ser claves para tomar una decisión sabia”, explicó.

Lo cierto es que, con sus declaraciones, Borja dejó abierta una posibilidad que parecía imposible: volver a la Argentina vistiendo los colores del rival eterno de River.